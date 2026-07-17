Arrestato l'automobilista che nella sera di giovedì 16 aprile ha ucciso Antonio Greco e si è dato alla fuga: fermato poco dopo

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Nella tarda serata di ieri giovedì 16 luglio un uomo di 80 anni, Antonio Greco, è stato accoltellato al petto a seguito di una lite scoppiata mentre l’anziano stava passeggiando con il figlio 52enne a Collegno, nel Torinese. L’aggressore è un uomo di 51 anni, residente nello stesso comune, e ha confessato. Secondo una prima ricostruzione, l’auto del 51enne è stata costretta a fermarsi all’incrocio tra via Fratelli Tampellini e via Martiri per consentire alla coppia di attraversare la strada. Dopo uno scambio verbale in cui il pedone avrebbe rivolto parole “poco educate” al conducente dell’auto che rischiava di investirlo, la lite è degenerata fino all’accoltellamento. A rimanere ferito anche il figlio della vittima, intervenuto nel tentativo di dividere i due.

Le ricerche dell’aggressore, fuggito dopo l’episodio, sono state avviate immediatamente dai carabinieri della Compagnia di Rivoli e sono continuate per tutta la notte. Il sospettato è stato rintracciato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto. Per l’80enne non c’è stato nulla da fare, i soccorritori hanno solamente potuto costatarne il decesso, mentre il figlio è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Martini di Torino, le sue condizioni non sarebbero gravi.