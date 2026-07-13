Il calcio portoghese in lutto, morto in un incidente stradale l’ex attaccante Manú: è rimasto intrappolato nell’abitacolo

L'ex giocatore, 43 anni, ha perso il controllo del veicolo per cause ancora ignote. Aveva giocato anche in Italia, vestendo le maglie di Modena e Carpenedolo

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È morto a 43 anni Emanuel Jesus Bonfim Evaristo, conosciuto nel mondo del calcio come Manú. L’ex attaccante portoghese è rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto a Vermões, una cinquantina di chilometri da Lisbona. Secondo le prime ricostruzioni, Manú stava tornando a casa da solo quando ha perso il controllo dell’auto.

La vettura è uscita di strada, si è ribaltata e si è completamente distrutta. L’ex calciatore è rimasto intrappolato nell’abitacolo. Alcuni automobilisti hanno dato l’allarme e sul posto sono intervenuti 12 soccorritori con cinque mezzi. I sanitari lo hanno trovato in arresto cardiorespiratorio e ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. La polizia ha avviato un’indagine: al momento non risultano altri veicoli coinvolti né feriti e restano da chiarire le cause dell’incidente.

Nato a Setúbal il 28 agosto 1982, Manú era un attaccante esterno che aveva costruito gran parte della sua carriera nel calcio portoghese. Cresciuto nell’Alverca, si era messo in luce anche con l’Estrela Amadora prima di approdare al Benfica, dove ha giocato nella stagione 2006/07. Successivamente ha vestito anche la maglia del Marítimo. Nella Primeira Liga ha collezionato 130 presenze, con 13 gol e 31 assist. L’ultima stagione nella massima serie portoghese è stata la 2014/15 con il Vitória de Setúbal. In carriera ha disputato anche competizioni europee come Champions League ed Europa League.

Il suo percorso lo aveva portato anche all’estero. In Italia aveva giocato con Modena, in Serie B, e Carpenedolo, prima di trasferirsi tra Grecia (AEK Atene), Polonia (Legia Varsavia), Cina (Beijing Guoan) e Cipro (Ermis Aradippou). Con il Legia ha conquistato gli unici trofei della carriera, vincendo due Coppe di Polonia nelle stagioni 2010/11 e 2011/12. Dopo le ultime esperienze con Vilafranquense e Cartaxo, aveva chiuso la carriera da professionista nella stagione 2018/19.