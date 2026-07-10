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Ultimo aggiornamento: 12:48

Torstein Traeen si ritira dal Tour de France per fratture multiple alle costole e una commozione cerebrale

di Redazione Sport
Il corridore della Uno-X Mobility aveva ottenuto la maglia gialla appena due giorni prima, ma il bollettino medico dopo la caduta non gli ha permesso di continuare
Torstein Traeen si ritira dal Tour de France per fratture multiple alle costole e una commozione cerebrale
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La maglia gialla è durata solo due giorni per il norvegese Torstein Traeen, che dopo la sesta tappa del Tour de France sul Tourmalet ha dovuto ritirarsi dalla corsa. Il corridore della Uno-X Mobility, partito con un vantaggio di 7’53” su Pogacar e Vingegaard in classifica, è caduto in discesa dopo un contatto col compagno di squadra Johannessen.

Dopo una ripartenza difficile, Traeen è arrivato 51esimo con 30 minuti di ritardo dal vincitore di tappa Pogacar, perdendo la maglia gialla e riportando fratture multiple alle costole e una commozione cerebrale. Questo bollettino medico ha portato la Uno-X Mobility a ritirare dalla corsa il corridore norvegese, che al traguardo, ancora ignaro della gravità delle sue condizioni, ha commentato: “Non so quale sia il danno. Bisogna vedere cosa diranno le radiografie. La testa mi fa un po’ male e le costole non stanno benissimo, ma aspettiamo”.

Adesso si punterà tutto su Tobias Johannessen, attualmente 13° a 9’42”, con la speranza di rientrare in top 10 come l’anno scorso, quando aveva chiuso 7° in classifica generale.

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