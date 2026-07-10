Il corridore della Uno-X Mobility aveva ottenuto la maglia gialla appena due giorni prima, ma il bollettino medico dopo la caduta non gli ha permesso di continuare

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La maglia gialla è durata solo due giorni per il norvegese Torstein Traeen, che dopo la sesta tappa del Tour de France sul Tourmalet ha dovuto ritirarsi dalla corsa. Il corridore della Uno-X Mobility, partito con un vantaggio di 7’53” su Pogacar e Vingegaard in classifica, è caduto in discesa dopo un contatto col compagno di squadra Johannessen.

Dopo una ripartenza difficile, Traeen è arrivato 51esimo con 30 minuti di ritardo dal vincitore di tappa Pogacar, perdendo la maglia gialla e riportando fratture multiple alle costole e una commozione cerebrale. Questo bollettino medico ha portato la Uno-X Mobility a ritirare dalla corsa il corridore norvegese, che al traguardo, ancora ignaro della gravità delle sue condizioni, ha commentato: “Non so quale sia il danno. Bisogna vedere cosa diranno le radiografie. La testa mi fa un po’ male e le costole non stanno benissimo, ma aspettiamo”.

Adesso si punterà tutto su Tobias Johannessen, attualmente 13° a 9’42”, con la speranza di rientrare in top 10 come l’anno scorso, quando aveva chiuso 7° in classifica generale.