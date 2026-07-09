Sorpresa Tamberi, torna in gara a Montecarlo dopo 299 giorni: “Arrivo per la mia rivincita”

Proprio su quella pedana, nel luglio del 2016 - qualche settimana prima delle Olimpiadi di Rio de Janeiro - si era infortunato gravemente alla caviglia e rinunciò all'evento a cinque cerchi

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Gianmarco Tamberi torna in gara dopo 299 giorni. L’annuncio è arrivato a sorpresa e domani sera sarà in pedana allo stadio Louis II di Montecarlo in occasione del meeting ‘Herculis’, tappa del prestigioso circuito della Diamond League di atletica. L’annuncio del ritorno alle gare lo ha dato lo stesso Tamberi – che nelle scorse settimane aveva lasciato intendere un rientro imminente – con un video su Instagram dallo stadio nel Principato con la scritta “I’m coming for my revenge” (“sto tornando per la mia rivincita“). A Montecarlo nel luglio del 2016 qualche settimana prima delle Olimpiadi di Rio de Janeiro, Tamberi si era infortunato gravemente alla caviglia e dovette rinunciare all’evento a cinque cerchi. Cinque anni dopo quell’infortunio, era l’1 agosto del 2021, Tamberi conquistò l’oro olimpico a Tokyo 2020.

Già nelle ore precedenti, un altro video pubblicato sulla sua pagina Instagram recitava “Puoi farmi cadere, ma non riuscirai mai a fermarmi”. Un urlo di ‘battaglia‘ al termine di un allenamento molto favorevole, con velocità d’esecuzione, salti efficaci, puliti, che promettono benissimo. Un indizio che poteva far pensare a un debutto stagionale ormai imminente. E in perfetto stile Tamberi, a sorpresa, successivamente ha annunciato il ritorno.

Il campione olimpico di Tokyo e campione del mondo di Budapest debutterà ufficialmente a Montecarlo domani sera nella decima tappa della Wanda Diamond League. Una pedana che per Tamberi non sarà mai un luogo qualunque: sono passati dieci anni dal bivio della sua carriera nel Principato di Monaco, un’altalena di emozioni incredibile, dalla gioia per il record italiano di salto in alto di 2,39 al dramma sportivo dell’infortunio che gli ha negato le Olimpiadi di Rio de Janeiro.