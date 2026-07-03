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Sono bastate 2 ore e 13 minuti a Jannik Sinner per battere Jenson Brooksby 6-4 6-3 6-4 e volare agli ottavi di Wimbledon. Un punteggio che racconta a metà una partita in cui lo statunitense è riuscito a impensierire l’azzurro soprattutto nel terzo set, dove gli ha strappato il servizio due volte. Per un attimo Sinner ha rischiato di prolungare un match condotto abbastanza agevolmente fin lì, ma poi ha chiuso i conti al terzo match point sul servizio di Brooksby.

L’azzurro ha mostrato segnali di crescita sia tecnici che fisici rispetto ai primi due turni. La costante rimane il servizio, già efficace e decisivo sia con Miomir Kecmanović che con Nuno Borges, dove oltre a 13 ace ha ottenuto diversi punti diretti anche con la seconda. I miglioramenti si sono visti nel ritmo di gioco, dove è stato martellante, e in risposta, dove ha quasi sempre messo in difficoltà l’avversario. Rivale che nel secondo set ha avuto tre chance di break per portarsi avanti, ma non è riuscito a concretizzarle. Lì Sinner ha mostrato la solita abilità nei punti importanti. Freddezza che lo ha aiutato anche all’inizio del terzo, dove era andato subito sotto di un break, prontamente recuperato nel secondo game e dove ha chiuso la partita grazie a un terzo break, dopo aver fallito la chance di chiuderla sul proprio servizio. Negli ottavi Sinner affronterà il giapponese Mochizuki Shintaro, numero 151 del mondo, che arriva dalle qualificazioni e al terzo turno ha battuto il giovane talento spagnolo Rafael Jodar in quattro set. “Sono sicuramente molto contento di questa vittoria – ha detto Sinner a fine partita – Cerco di migliorarmi ogni giorno, oggi ho fatto dei piccoli passi avanti. Devo gestire meglio alcune situazioni, ma sono felice di come ho gestito i punti importanti con un avversario difficile. Ci siamo incontrati per la prima volta cinque anni fa, ma ora siamo due giocatori molto diversi. Ringrazio il pubblico per avermi aiutato. È insolito che metta il dito all’orecchio per avere il loro supporto, ma stavo cercando di chiudere la partita e ne avevo bisogno in quel momento. Non ho mai giocato contro Shintaro, ma merita di essere agli ottavi e sarà sicuramente una partita dura”.

Primo set

Dopo un avvio a rilento di entrambi i giocatori in risposta, nel quinto game Sinner ha messo pressione a Brooksby portandolo ai vantaggi, ma l’americano grazie alla prima e a una splendida palla corta ha tenuto il servizio. Il break è arrivato nel settimo game, dominato e vinto da Sinner con un solo quindici concesso al rivale. E da lì il set ha preso la direzione dell’azzurro, che ha chiuso 6-4, grazie a un ottimo servizio e al solito ritmo martellante nello scambio, contro cui Brooksby ha potuto ben poco. In totale 6 ace e 9 vincenti per Sinner, che ha archiviato il primo parziale in 37 minuti.

Secondo set

All’inizio del secondo il copione è stato lo stesso e nel primo game il numero uno del mondo ha avuto subito due palle break, che però non è riuscito a concretizzare, complice un paio di errori e un’ottima difesa dell’americano. Nel quarto game, la situazione si è ribaltata. Sinner ha dovuto salvare due palle break e lo ha fatto anche con l’aiuto del servizio. Battuta fondamentale pure nel sesto game, dove Brooksby ha avuto un’altra occasione di break, cancellata da Sinner con un ace. Da lì l’azzurro ha infilato nove punti consecutivi, non concedendo più margini di replica all’avversario. Il break è arrivato sia nel settimo (a zero) che nel nono game (ai vantaggi) e ha chiuso il set 6-3, con 4 ace e 12 vincenti.

Terzo set

Il terzo set è cominciato con il break di Brooksby, che ha sfruttato al massimo il primo doppio fallo di Sinner sul 30-30 strappandogli il servizio con una risposta vincente. Ma l’azzurro è tonato subito sotto nel game successivo, dove ha concesso un solo punto al rivale. L’equilibrio è durato fino all’ottavo game, nel quale Sinner ha strappato il servizio allo statunitense, grazie anche a un suo doppio fallo sulla seconda palla break. L’azzurro, però, non è riuscito a chiudere il match nel successivo turno di battuta, dove Brooksby ha realizzato il contro break. Ma lo ha fatto sul 5-4 con il terzo break del set, il parziale più equilibrato della partita.