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Ultimo aggiornamento: 20:28

Al Palio di Siena trionfa la contrada dell’Aquila dopo 34 anni: l’ultima vittoria nel 1992

di Redazione Sport
Per il fantino Azteni, detto Tittia, si tratta del 12esimo palio vinto su 42 corsi. Secondo palio vinto anche per il cavallo Diodoro
Al Palio di Siena trionfa la contrada dell’Aquila dopo 34 anni: l’ultima vittoria nel 1992
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Era dal 1992 che non vinceva. Ma dopo 34 anni la contrada dell’Aquila, con il cavallo Diodoro montato da Giovanni Atzeni detto Tittia, si è aggiudicata il Palio di Siena 2026, che quest’anno è slittato di un giorno rispetto alla tradizione a causa del maltempo. La storica corsa è andata in scena a partire dalle 19.30. L’ultima vittoria dell’Aquila – che con oggi ne ha conseguite 25 – risaliva al 3 luglio 1992, con Andrea Degortes detto Aceto su Galleggiante, incontrastato recordman con 13 vittorie in carriera. Per il fantino Azteni, detto Tittia, si tratta del 12esimo palio vinto su 42 corsi. Secondo palio vinto anche per il cavallo Diodoro, un castrone baio di sette anni, su tre disputati. Quattro i cavalli scossi, cioè che hanno completato la gara senza fantino in sella: Torre, Bruco, Drago e Giraffa.

Durante il Corteo storico, per volere della sindaca Nicoletta Fabio e della giunta, avevano risuonato gli squilli della fanfara, dedicati a Giovanni Mazzini, morto proprio oggi, Trombetto di Palazzo dal 1952 al 2018 e per quasi trent’anni responsabile della fanfara del Palio, e a Mario Cappelli, chiarina da una vita e sul Carroccio dal 1981, scomparso pochi giorni fa.

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