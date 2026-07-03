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Tutti vogliono la Formula 1. Tutti vogliono essere in pista: il weekend di Silverstone batterà tutti i record. Sono attesi per l’intero fine settimana circa 570mila spettatori (l’anno scorso furono mezzo milione) per far diventare il GP di Gran Bretagna quello con più pubblico di sempre, battendo anche la gara australiana che si teneva questo primato dal 1995.

Chiaramente il weekend Sprint aiuta, cinque piloti britannici anche – Hamilton, Russell, Norris, Bearman e Lindblad – ma il movimento è in una delle fasi massime della sua espansione, trattenendo i fan storici e sapendo attirarne di nuovi. F1 vuole garantire spettacolo in pista e anche fuori con concerti e show intorno a tutta l’area di gara per il weekend. Un’esperienza totale e immersiva, che è sempre stato l’obiettivo di Liberty Media.

In pista, invece, i piloti sono più dubbiosi però. C’è chi ha lanciato l’allarme che non sarà la solita e iconica Silverstone con le macchine di quest’anno. Max Verstappen e Lewis Hamilton, quasi come segno del destino, sono tornati a battagliare ruota a ruota in Austria proprio la settimana prima del Gran Premio britannico dove nel 2021 ci fu l’indimenticabile incidente in cui l’olandese finì violentemente contro le barriere con una forza di 51G. Prima Verstappen, nella conferenza stampa post Spielberg, e Hamilton ieri, hanno sollevato dubbi: “Un circuito che ha tratti super veloci e sarà difficile avere potenza perché la batteria non basterà tutto il giro”.

Dopo qualche gara di “assenza”, riecco il tema che ha aperto il 2026 e il suo cambio regolamentare perché si torna a correre su una pista che ha una richiesta di ricarica maggiore rispetto alle ultime che hanno ospitato le gare. Da un lato potrebbero rivedersi più sorpassi ma dall’altro il rischio è dimenticarsi quelle lotte tra Maggots, Beckett e Copse che hanno fatto leggendaria la F1 su questo circuito. Insomma, Silverstone sarà un’altra prova decisiva per questo regolamento che intanto la Fia nelle settimane scorse ha aggiustato, ufficializzando che nel 2028 la ripartizione della potenza del motore sarà divisa al 60% per l’endotermico e al 40% per l’elettrico, squilibrando la quasi parità voluta quest’anno (53-47).

F1, dove vedere il Gp di Silverstone 2026 in tv e streaming

Il Grand Prix Pirelli di Gran Bretagna 2026, in programma sul circuito di Silverstone, viene trasmesso in diretta su Sky, con il canale di riferimento Sky Sport F1 (canale 207). Il weekend è disponibile anche in mobilità tramite Sky Go e in streaming per gli abbonati a Now. L’appuntamento è visibile anche su TV8, che trasmette in diretta le Qualifiche Sprint del venerdì, la Sprint e le qualifiche del sabato, mentre la gara della domenica viene proposta in differita. Di seguito tutti gli orari televisivi del Gran Premio di Gran Bretagna.

F1 GP Gran Bretagna 2026: gli orari e la diretta tv

Venerdì 3 luglio 2026

17:30 – F1 Qualifiche Sprint – Sky, Sky Go e Now – Diretta

Sabato 4 luglio 2026

13:00 – F1 Sprint (17 giri) – Sky, Sky Go e Now – Diretta

17:00-18:00 – F1 Qualifiche – Sky, Sky Go e Now – Diretta

Domenica 5 luglio 2026

16:00 – F1 Gara (52 giri) – Sky, Sky Go e Now – Diretta

F1 GP Gran Bretagna 2026: gli orari in chiaro su TV8 e le repliche

Di seguito tutti gli orari per seguire il weekend del Gran Premio di Gran Bretagna su TV8. Le Qualifiche Sprint del venerdì, la Sprint e le qualifiche del sabato vengono trasmesse in diretta, mentre la gara della domenica è proposta in differita.

Venerdì 3 luglio 2026

17:30 – F1 Qualifiche Sprint – TV8 (in chiaro) – Diretta

Sabato 4 luglio 2026

13:00 – F1 Sprint (17 giri) – TV8 (in chiaro) – Diretta

17:00 – F1 Qualifiche – TV8 (in chiaro) – Diretta

Domenica 5 luglio 2026

19:00 – F1 Gara (52 giri) – TV8 (in chiaro) – Differita