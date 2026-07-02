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Ieri è stato il giorno di Jannik Sinner, che seppur ancora a fatica, ha vinto in tre set contro Nuno Borges. Ma è stato il momento anche di Flavio Cobolli, che dopo la sospensione per oscurità della sera prima, ha vinto il suo match contro Mariano Navone e torna in campo oggi. È il giorno di diversi italiani in campo a Wimbledon, sia nel tabellone maschile che in quello femminile: partendo dalle donne, è il giorno sia di Tyra Grant che di Jasmine Paolini. La 18enne scende in campo già alle 12, in apertura di programma di giornata. Paolini invece sul campo numero due dopo il successo a fatica dell’esordio, arrivato in rimonta e dopo aver subito un 6-0 al primo set.

Tra gli uomini, Berrettini torna sul centrale contro il francese Arthur Fils dopo aver sconfitto Stan Wawrinka in un match lungo, dispendioso ed emozionante per l’addio a Wimbledon della leggeda svizzera. Cobolli gioca sul campo numero 3 contro Duckworth dopo aver battuto Navone all’esordio, mentre Sonego è il primo tra uomini a scendere in campo: lo fa contro il canadese Diallo dopo il successo di primo turno contro Etcheverry.

Wimbledon 2026, gli italiani in campo oggi

TABELLONE MASCHILE

Matteo Berrettini-Arthur Fils: campo Centrale, secondo match

Flavio Cobolli-James Duckworth: campo 3, terzo match

Lorenzo Sonego-Gabriel Diallo: campo 14, ore 12

TABELLONE FEMMINILE

Jasmine Paolini-Viktorija Golubic: campo 2, quarto match

Tyra Grant-Marie Bouzkova: campo 16, ore 12

Il programma degli italiani oggi a Wimbledon

CENTRE COURT

Dalle 14:30

Karolina PLISKOVA CZE vs [3] Iga SWIATEK POL

A seguire

Matteo BERRETTINI ITA vs [20] Arthur FILS FRA

A seguire

Caty MCNALLY USA vs [2] Elena RYBAKINA KAZ

NO. 1 COURT

Dalle 14:00

Katie SWAN GBR vs [26] Madison KEYS USA

A seguire

Valentin ROYER FRA vs [2] Alexander ZVEREV GER

A seguire

[15] Jakub MENSIK CZE vs Grigor DIMITROV BUL

NO. 2 COURT

Dalle 12:00

[6] Taylor FRITZ USA vs Patrick KYPSON USA

A seguire

[6] Amanda ANISIMOVA USA vs Sofia KENIN USA

Non prima delle 14:30

[17] Frances TIAFOE USA vs Jan CHOINSKI GBR

Non prima delle 16:30

[13] Jasmine PAOLINI ITA vs Viktorija GOLUBIC SUI

NO. 3 COURT

Dalle 12:00

[5] Alex DE MINAUR AUS vs Adrian MANNARINO FRA

A seguire

[29] Alexandra EALA PHI vs Maya JOINT AUS

Non prima delle 14:30

James DUCKWORTH AUS vs [9] Flavio COBOLLI ITA

Non prima delle 16:30

Camila OSORIO COL vs [9] Linda NOSKOVA CZE

COURT 12

Dalle 12:00

[15] Diana SHNAIDER vs Liudmila SAMSONOVA

A seguire

Jacob FEARNLEY GBR vs Jaume MUNAR ESP

A seguire

[17] Sorana CIRSTEA ROU vs Kimberly BIRRELL AUS

A seguire

Kyrian JACQUET FRA vs [10] Alexander BUBLIK KAZ

COURT 18

Dalle 12:00

Arthur FERY GBR vs Otto VIRTANEN FIN

A seguire

Anna BLINKOVA vs [12] Marta KOSTYUK UKR

Non prima delle 14:30

[13] Jiri LEHECKA CZE vs Alex MOLCAN SVK

COURT 14

Dalle 12:00

Gabriel DIALLO CAN vs Lorenzo SONEGO ITA

A seguire

[19] Karen KHACHANOV vs Yannick HANFMANN GER

A seguire

[25] Elise MERTENS BEL vs Maria TIMOFEEVA UZB

COURT 15

Dalle 12:00

Daria SNIGUR UKR vs Leolia JEANJEAN FRA

A seguire

Zizou BERGS BEL vs Jaime FARIA POR

A seguire

Kamilla RAKHIMOVA UZB vs Maria SAKKARI GRE

COURT 16

Dalle 12:00

Tyra GRANT ITA vs [21] Marie BOUZKOVA CZE

A seguire

Mariam BOLKVADZE GEO vs Ashlyn KRUEGER USA

A seguire

Quentin HALYS FRA vs Marcos GIRON USA

COURT 17

Dalle 12:00

[23] Emma NAVARRO USA vs Oksana SELEKHMETEVA ESP

A seguire

Zachary SVAJDA USA vs Kamil MAJCHRZAK POL

Dove vedere Wimbledon in tv e streaming

Le sfide degli italiani in campo oggi a Wimbledon vengono trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e sugli altri canali di Sky Sport, in diretta streaming su Sky Go e NOW. Le partite di tennis maschile e femminile di Wimbledon 2026 sono infatti trasmesse in Italia in diretta tv via satellite sui canali Sky e in streaming sulla piattaforma NOW Tv.