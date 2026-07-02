Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 13:12

“Inventatevi una scusa, ma non mandate i vostri figli a scuola e lasciateli guardare la partita”: l’appello di Tuchel

di Redazione Sport
L'appello del commissario tecnico della nazionale inglese in vista della sfida di ottavi di finale contro il Messico: "Ci sono tante cose da fare a scuola, ma i Mondiali si giocano ogni quattro anni"
“Inventatevi una scusa, ma non mandate i vostri figli a scuola e lasciateli guardare la partita”: l’appello di Tuchel
Icona dei commenti Commenti

Niente scuola, c’è l’Inghilterra al Mondiale: è il messaggio che Thomas Tuchel, ct della nazionale dei Tre Leoni, ha inviato ai tifosi inglesi dopo la vittoria negli ultimi minuti contro la Repubblica Democratica del Congo. “Inventatevi una scusa per non mandare i vostri figli a scuola e lasciateli guardare la partita”, il suo appello ai genitori, in vista dell’ottavo di finale col Messico. La partita è fissata per lunedì all’1 di notte ora locale. “Ci sono tante cose da fare a scuola, ma i Mondiali si giocano ogni quattro anni. Lasciateli guardare la partita“.

Nel Regno Unito, la maggior parte dei bambini attende ancora l’inizio delle vacanze estive. “Tra quattro giorni ci sarà una partita importantissima e abbiamo bisogno del supporto di tutti, soprattutto dei bambini“, ha spiegato Tuchel, dopo la vittoria in rimonta sul Congo nei sedicesimi. L’altra questione che preoccupa il ct tedesco dell’Inghilterra è l’altura: si giocherà a Città del Messico.

“Non abbiamo abbastanza tempo per adattarci“, le sue parole. Lo stadio Azteca è a 2.200 metri e mentre il Messico ha sempre giocato finora in quota, per i giocatori inglesi l’impatto con l’aria rarefatta e il minor ossigeno nel sangue sarà sicuramente maggiore di quello degli avversari. “Ci vorrebbe troppo tempo, arriveremo in Messico solo due giorni prima della partita: sarà un grosso svantaggio, ma lo affronteremo”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione