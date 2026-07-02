“Inventatevi una scusa, ma non mandate i vostri figli a scuola e lasciateli guardare la partita”: l’appello di Tuchel

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Niente scuola, c’è l’Inghilterra al Mondiale: è il messaggio che Thomas Tuchel, ct della nazionale dei Tre Leoni, ha inviato ai tifosi inglesi dopo la vittoria negli ultimi minuti contro la Repubblica Democratica del Congo. “Inventatevi una scusa per non mandare i vostri figli a scuola e lasciateli guardare la partita”, il suo appello ai genitori, in vista dell’ottavo di finale col Messico. La partita è fissata per lunedì all’1 di notte ora locale. “Ci sono tante cose da fare a scuola, ma i Mondiali si giocano ogni quattro anni. Lasciateli guardare la partita“.

Nel Regno Unito, la maggior parte dei bambini attende ancora l’inizio delle vacanze estive. “Tra quattro giorni ci sarà una partita importantissima e abbiamo bisogno del supporto di tutti, soprattutto dei bambini“, ha spiegato Tuchel, dopo la vittoria in rimonta sul Congo nei sedicesimi. L’altra questione che preoccupa il ct tedesco dell’Inghilterra è l’altura: si giocherà a Città del Messico.

“Non abbiamo abbastanza tempo per adattarci“, le sue parole. Lo stadio Azteca è a 2.200 metri e mentre il Messico ha sempre giocato finora in quota, per i giocatori inglesi l’impatto con l’aria rarefatta e il minor ossigeno nel sangue sarà sicuramente maggiore di quello degli avversari. “Ci vorrebbe troppo tempo, arriveremo in Messico solo due giorni prima della partita: sarà un grosso svantaggio, ma lo affronteremo”.