Palio di Siena 2026 rinviato per pioggia: si corre venerdì 3 luglio | Orario e dove vederlo in tv

E' il terzo rinvio consecutivo dovuto all'emergenza climatica. Le contrade in gara, cavalli e fantini partecipanti, la lista dei favoriti: la mini-guida alla Carriera della Madonna di Provenzano

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L’emergenza climatica impatta anche sul Palio di Siena. La pioggia torrenziale che si sta abbattendo sulla Toscana ha costretto il Comune di Siena a rinviare la Carriera dedicata alla Madonna di Provenzano che era in programma per le ore 19.30 di giovedì 2 luglio. La pioggia infatti ha reso inagibile la pista di tufo di piazza del Campo su cui si disputa la corsa. Il Palio di Siena 2026 è dunque rimandato a venerdì 3 luglio.

Già in mattinata era stata annullata a causa della pioggia la provaccia in programma alle ore 9. L’amministrazione comunale ha esposto dalle trifore di Palazzo pubblico la bandiera verde, segnale dell’annullamento. La situazione metereologica però non è migliorata: “La pioggia scesa da ieri sera, mercoledì 1 luglio, fino a buona parte della mattinata di oggi, giovedì 2 luglio, rende impossibile lo svolgimento del Corteo Storico e della Carriera”, si legge nel comunicato ufficiale rilasciato dal Comune di Siena. Gli eventi si terranno, meteo permettendo, con i medesimi orari, nella giornata di venerdì 3 luglio. Il programma ufficiale prevede alle alle 17.15 la sfilata del drappello dei Carabinieri a cavallo, seguita dal Corteo Storico. Poi alle ore 19.30 l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per il Palio.

Il terzo rinvio consecutivo per il meteo

Già da tre anni consecutivi il Palio di Siena del 2 luglio viene disputato in una data diversa da quella tradizionale. Era già successo appunto nel 2024 e nel 2025, sempre per ragioni legati al meteo. Il cambiamento climatico sta mostrando i suoi effetti anche su un evento che da oltre quattro secoli si svolge sempre alla stessa maniera, tanto da aver aperto il dibattito: c’è chi propone addirittura delle modifiche al regolamento per ovviare a un problema sempre più frequente.

Le contrade in gara e quelle escluse

Le contrade protagoniste dell’edizione 2026 sono Aquila, Bruco, Civetta, Drago, Giraffa, Leocorno, Oca, Onda, Torre e Valdimontone. Restano invece fuori Istrice, Selva, Pantera, Chiocciola, Lupa, Tartuca e Nicchio, quest’ultima squalificata per un’edizione.

Cavalli e fantini

Ecco le accoppiate ufficiali

Aquila: Giovanni Atzeni (Tittia) su Diodoro

Bruco: Dino Pes (Velluto) su Donrodrigo (partecipazione del fantino ancora in dubbio dopo la caduta nelle prove)

Civetta: Giuseppe Zedde (Gingillo) su Viso d’Angelo

Drago: Diego Minucci su Eberardo

Giraffa: Federico Guglielmi (Tamurè) su Diosu de Campeda

Leocorno: Andrea Sanna (Virgola) su Volpino

Oca: Sebastiano Murtas (Grandine) su Benitos

Onda: Carlo Sanna (Brigante) su Anda e Bola

Torre: Enrico Bruschelli (Bellocchio) su Entu de Pedra Ulpu

Valdimontone: Salvatore Nieddu su Canarinu

Chi sono i favoriti

Alla tratta hanno esultato soprattutto Onda, Oca e Aquila, che hanno ricevuto i tre cavalli già vincitori di almeno una Carriera: Anda e Bola, Benitos e Diodoro. Aquila poi può contare sull’esperienza di Tittia, 11 Palii vinti. Mentre Onda si affida a Brigante: 18 Palii corsi di cui tre vinti.

Le prove, però, hanno offerto indicazioni diverse. Il Valdimontone, con Canarinu e Salvatore Nieddu, ha conquistato la prima e la quarta prova. La seconda è stata vinta dalla Giraffa con Federico Guglielmi e Diosu de Campeda, mentre la terza è andata al Bruco con Donrodrigo scosso. La prova generale dell’1 luglio è stata invece vinta dal Leocorno con Andrea Sanna su Volpino.

Orario e dove vedere il Palio in tv

Il Palio di Siena 2026 viene trasmesso in diretta su La7 a partire dalle ore 17.10. La Carriera è in programma intorno alle ore 19.30. La telecronaca è affidata a Pierluigi Pardo, affiancato dallo storico Giovanni Mazzini, che accompagna il pubblico nel racconto della corsa e della tradizione che rende unico il Palio di Siena.