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La Repubblica Democratica del Congo ha salutato il Mondiale con la sconfitta contro l’Inghilterra ai sedicesimi di finale, arrivata solo nei momenti conclusivi della sfida. A fine gara però, in conferenza stampa, un momento surreale ha creato imbarazzo e stupore a Sébastien Desabre, commissario tecnico della nazionale congolese.

Al termine dell’incontro, durante la conferenza stampa, l’addetto stampa della federazione congolese ha comunicato davanti ai giornalisti la morte del padre del ct della selezione africana che – colto di sorpresa dall’annuncio pubblico – è apparso profondamente scosso. Ha prima sgranato gli occhi, poi ha ringraziato per le condoglianze. “Avete altre domande? No? Vi informiamo che l’allenatore ha perso il padre”, ha dichiarato l’addetto stampa davanti a tutti, cogliendo di sorpresa l’allenatore.

Le sue immagini, che lo mostrano attonito prima di lasciare immediatamente la sala stampa interrompendo la conferenza, hanno rapidamente fatto il giro del web. Non è però chiaro se Desabre abbia scoperto della scomparsa del padre proprio attraverso quell’annuncio oppure se fosse già stato informato in precedenza e sia rimasto turbato dalla decisione della federazione di rendere pubblica la notizia in quel contesto. Di certo, però, l’espressione era tipica di chi è sorpreso e stupito.