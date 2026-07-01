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Come annunciato a Milano sono tornati la pioggia e un forte vento. Dalle 15 di oggi i vigili del fuoco stanno fronteggiando una violenta ondata di maltempo che si è abbattuta sulla città e nella cintura urbana. Sono circa 240 le chiamate arrivate al centralino di via Messina con tutte le squadre della sede centrale e dei quattro distaccamenti cittadini intente a risolvere criticità legate ad alberi pericolanti, piante sradicate per il forte vento, cartellonistica pericolante e scantinati allagati.

In particolare in via Rospignosi, in zona San Siro, un albero è crollato sui binari del tram, fermando la circolazione del tram 16. Danni anche a Gallaratese dove un tronco ha schiacciato un’automobile. Per ora non si registrano, fortunatamente, persone coinvolte.