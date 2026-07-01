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L’omosessualità? “E’ contraria alla legge di Dio”. Viva la famiglia tradizionale in cui “l’uomo è il capo della donna”. No agli immigrati “perché arrivano con il Corano” e accelerano accelerare la scristianizzazione dell’Europa. No ad aborto, eutanasia e diritti riproduttivi. In un solo concetto: rifiuto completo della modernità. Sono le basi ideologiche dei partiti di estrema destra in Italia come nel resto d’Europa, ma coincidono anche con la struttura teologico-dottrinale della Fraternità Sacerdotale San Pio X, fondata nel 1970 da monsignor Marcel Lefebvre, il principale movimento del cattolicesimo tradizionalista nato in opposizione agli orientamenti emersi con il Concilio Vaticano II e che dopo l’ordinazione di quattro nuovi vescovi viaggia spedito verso la scomunica.

Il Concilio Vaticano II come origine della crisi

Secondo la Fraternità il Concilio voluto da Papa Giovanni XXIII per preparare la Chiesa alle sfide della modernità costituisce un punto di svolta perché ha introdotto nell’istituzione i principi del liberalismo, del relativismo e del modernismo. Una sciagura, nello visione dei seguaci di Lefebvre. Il documento fondativo di questa interpretazione è la Dichiarazione del 21 novembre 1974, scritta dal fondatore dopo una visita apostolica al seminario di Écône: “Noi aderiamo con tutto il cuore e con tutta la nostra anima alla Roma cattolica, custode della fede cattolica e delle tradizioni necessarie al mantenimento di questa fede. Noi rifiutiamo invece, e abbiamo sempre rifiutato, di seguire la Roma di tendenza neomodernista e neoprotestante che si è manifestata chiaramente nel Concilio Vaticano II e, dopo il Concilio, in tutte le riforme che ne sono scaturite”. Per Lefebvre il problema non riguarda singoli documenti conciliari, ma l’intero orientamento inaugurato negli anni Sessanta.

La vera Messa? E’ in Latino

La difesa della Messa secondo il Messale di San Pio V rappresenta il simbolo più evidente del lefebvrismo, ma la Fraternità insiste sul fatto che la questione è anzitutto teologica. Secondo i lefebvriani, la restrizione della liturgia tradizionale non riguarda una questione puramente rituale, ma implica una diversa concezione della fede e della Chiesa. Secondo Pagliarani, “la Messa tridentina (che è officiata in latino e in cui si fa la comunione in ginocchio, ndr) esprime e trasmette una concezione della vita cristiana – e di conseguenza, una concezione della Chiesa cattolica – assolutamente incompatibile con l’ecclesiologia emersa dal Concilio Vaticano II”. Il problema, prosegue, “non è semplicemente liturgico, estetico o puramente tecnico. Il problema è al contempo dottrinale, morale, spirituale, ecclesiologico e liturgico. In sintesi, è un problema che riguarda tutti gli aspetti della vita della Chiesa, senza eccezioni. È una questione di fede“.

No ad aborto, eutanasia e diritti riproduttivi

Su aborto, eutanasia e bioetica la Fraternità mantiene una linea perfettamente coerente con la tradizione morale cattolica più rigorosa. Dopo la sentenza Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization emessa dalla Corte Suprema americana il 24 giugno 2022 in seguito alla quale l’aborto non è più un diritto garantito a livello nazionale in tutti gli Stati Uniti, il Distretto statunitense della FSSPX esultava – “È provvidenziale che questa sentenza a favore della vita giunga il 24 giugno, giorno in cui la Chiesa celebra la festa di San Giovanni Battista (…) Come il Battista testimoniò la verità e condannò i mali del suo tempo, anche di fronte all’opposizione sociale e politica, così la Chiesa ha testimoniato la sacralità della vita condannando i mali dell’aborto” e invitava i seguaci: “Continuate a impegnarvi per la completa e definitiva eradicazione del flagello dell’aborto. Offrite preghiere e sacrifici a questo scopo”. La Fraternità respinge inoltre fecondazione artificiale, maternità surrogata, contraccezione ed eutanasia, considerate manifestazioni della negazione della legge naturale.

No agli immigrati: “Arrivano con il Corano”

In alcuni articoli critici sull’immigrazione, la FSSPX richiama principi della dottrina sociale tradizionale secondo cui il bene comune della nazione e la responsabilità dell’autorità politica hanno un ruolo centrale nella gestione dei flussi migratori. In un editoriale del 4 agosto 2024, FSSPX News ha inoltre criticato alcune affermazioni di Papa Bergoglio osservando che “Francesco dimentica qui che molti migranti sono muniti del Corano e della Misbaha, ma non della Bibbia e del Rosario”, interpretando il fenomeno migratorio contemporaneo come potenzialmente rilevante per la trasformazione culturale e religiosa dell’Europa. L’articolo cita facendo proprie le posizioni del giornalista francese Laurent Dandrieu secondo cui “il Papa stabilisce che, in conformità con la centralità della persona umana, la sicurezza dei migranti deve sempre venire sistematicamente prima della sicurezza nazionale. Ma non può esserci sicurezza personale senza sicurezza nazionale” e del sociologo Mathieu Bock-Côté: “Abbiamo ragione a temere la scristianizzazione dell’Europa“.

Le unioni omosessuali? “Dio non può benedirle”

Negli ultimi anni il tema dell’identità di genere è diventato centrale nella produzione culturale della FSSPX. Dopo la pubblicazione della dichiarazione Fiducia supplicans del 18 dicembre 2023, la Casa Generale diffuse una presa di posizione nella quale si legge: questo documento “non solo insegna che un ministro della Chiesa può invocare la benedizione di Dio su unioni peccaminose, ma così facendo, di fatto, rafforza queste situazioni di peccato“. “Far credere a coloro che vivono in un’unione fondamentalmente imperfetta che questa possa avere un qualche valore positivo è il peggior tipo di inganno e la più grave mancanza di carità verso queste anime perdute. È sbagliato immaginare che ci sia qualcosa di buono in una situazione di peccato pubblico, ed è sbagliato affermare che Dio possa benedire le coppie che vivono in una situazione simile“.

Viva la famiglia tradizionale: “L’uomo è il capo della donna”

La Fraternità Sacerdotale San Pio X difende una concezione della famiglia tradizionale fondata sulla complementarità gerarchica tra uomo e donna e nelle proprie pubblicazioni parla di “ordine naturale” e di autorità del marito come capo della famiglia. Il riferimento costante è l’enciclica Casti connubii (1930) di Pio XI, dove si legge: “Se l’uomo è il capo, la donna è il cuore; e come il primo occupa il posto principale nel governare, così la seconda può e deve rivendicare per sé il posto principale nell’amore”. La stessa enciclica precisa tuttavia che tale subordinazione “non nega né toglie la libertà che pienamente compete alla donna”. “La chiamano emancipazione sociale, economica, fisiologica”, afferma l’enciclica, “ma neppure questa è vera emancipazione della donna né è la ragionevole e dignitosa libertà che si conviene al cristiano e nobile ufficio di donna e di moglie, ma piuttosto è corruzione dell’indole muliebre e della dignità materna, perversione di tutta la famiglia”.

Sulla stessa linea si colloca la Fraternità. In un articolo pubblicato dal Distretto statunitense dedicato alla preparazione al matrimonio, viene criticata la tendenza a rinviare la maternità per ragioni professionali: “A volte la coppia rimanda il matrimonio per motivi futili. L’uomo vuole fare fortuna prima del matrimonio, o la donna vuole fare carriera prima di avere figli, oppure entrambi decidono di aspettare finché non potranno permettersi la casa migliore e tutti i comfort. Si tratta di ragioni mondane e insensate, doppiamente maligne agli occhi di Dio, e certamente non costituiscono una buona scusa per prolungare i pericoli della frequentazione”. La FSSPX interpreta infatti il femminismo contemporaneo come una rottura dell’ordine naturale e considera la maternità e l’educazione cristiana dei figli la vocazione primaria della donna, pur ribadendone la pari dignità spirituale rispetto all’uomo.