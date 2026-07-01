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Dopo otto stagioni si chiude l’avventura di LeBron James con i Los Angeles Lakers. Il fuoriclasse statunitense, che compirà 42 anni a dicembre, ha deciso di non ritirarsi e giocherà la sua 24esima stagione in NBA, un record assoluto. Lo ha confermato il CEO di Klutch Sports, Rich Paul, spiegando che James ha comunicato alla franchigia californiana di pianificare il futuro senza di lui. Diventerà quindi free agent e firmerà con una nuova squadra.

La destinazione più probabile, secondo le indiscrezioni che arrivano dagli Stati Uniti, è Golden State. Ai Warriors LeBron ritroverebbe Steph Curry, suo storico rivale e compagno di squadra nella nazionale statunitense che conquistò la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. Restano però aperte anche altre due ipotesi: un ritorno ai Cleveland Cavaliers, dove iniziò la carriera NBA nel 2003, oppure ai Miami Heat, con cui conquistò due titoli.

James lascia i Lakers dopo aver vinto il campionato nel 2020 e dopo una stagione in cui ha dimostrato di poter essere ancora decisivo. In regular season ha viaggiato a una media di 20,9 punti, 6,1 rimbalzi e 7,2 assist in 60 partite, accettando per la prima volta un ruolo meno centrale accanto a Luka Doncic e Austin Reaves. Nei playoff, però, complici le assenze dei compagni, è tornato protagonista trascinando Los Angeles al successo nel primo turno contro Houston, prima dell’eliminazione contro Oklahoma City.

L’ipotesi Warriors resta la più affascinante ma anche la più complessa. Golden State starebbe lavorando per liberare spazio salariale, con Draymond Green disposto a rivedere il proprio contratto pur di favorire l’arrivo del “Re”. Sul tavolo ci sarebbe anche un progetto che punta a ricomporre una squadra di grandi campioni, pur tra mille difficoltà economiche e tecniche.

Nonostante l’età e uno status diverso rispetto al passato, LeBron continua a essere uno dei giocatori più influenti della lega. In carriera ha vestito le maglie di Cavaliers, Heat e Lakers, conquistando quattro titoli NBA ed entrando nella storia come miglior marcatore di sempre del campionato. Martedì, lo stesso giorno dell’annuncio sul suo futuro, ha anche pubblicato sui social un video dei suoi allenamenti, mostrando di essere già al lavoro in vista della prossima stagione.