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Ultimo aggiornamento: 19:11

La profezia del presidente di Capo Verde: “Batteremo l’Argentina. Qui per scrivere il nostro destino”. Poi predice anche il risultato esatto

di Redazione Sport
Le due squadre sono ancora imbattute e si giocano l'accesso agli ottavi di finale nella notte italiana tra venerdì 3 e sabato 4 luglio
La profezia del presidente di Capo Verde: “Batteremo l’Argentina. Qui per scrivere il nostro destino”. Poi predice anche il risultato esatto
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L’Argentina verrà eliminata ai sedicesimi dei Mondiali 2026, parola del presidente di Capo Verde. A pochi giorni dalla sfida tra l’Albiceleste e la Nazionale africana, che si giocano un posto agli ottavi di finale della Coppa del Mondo di scena in Stati Uniti, Messico e Canada, il presidente di Capo Verde si è lanciato in una vera e propria profezia, pronosticando la sconfitta di Messi e compagni con tanto di risultato esatto.

“Credo che Capo Verde possa battere l’Argentina per 1-0“, ha dichiarato José Maria Neves alla Bbc, “giochiamo per vincere. Quando le aspettative nei confronti di una squadra sono basse, e se quella squadra ha la voglia di vincere, tutto è possibile“. La nazionale capoverdiana è imbattuta: nelle tre partite del girone sono arrivati tre pareggi, tra cui quello prestigioso contro la Spagna all’esordio. “Siamo andati a questo Mondiale per scrivere il nostro destino, che è quello di affrontare i campioni”, ha spiegato, “quindi, affronteremo l’Argentina e Messi con la stessa determinazione, la stessa volontà e con il desiderio di vincere e raggiungere la fase successiva“.

Tra gli eroi della competizione c’è Vozinha, portiere che è ormai diventato un vero e proprio fenomeno social. “Una piccola Nazione come Capo Verde dovrebbe impegnarsi sempre a farlo, a sorprendere costantemente le persone. A prescindere dal risultato, lasceremo la Coppa del Mondo a testa alta e con la sensazione di aver portato a termine la missione“, ha concluso il presidente, accendendo così la vigilia della partita, in programma nella notte italiana tra venerdì 3 e sabato 4 luglio.

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