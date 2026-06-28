Elicottero di Saudi Aramco precipita in Arabia Saudita a Ras Tanura, morti tutti i 14 passeggeri

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Quattordici persone sono morte dopo che un elicottero di proprietà del gigante petrolifero Saudi Aramco si è schiantato a Ras Tanura, nella parte orientale del Paese. Lo ha riportato l’agenzia di stampa ufficiale Spa. “Una fonte ufficiale del ministero dell’Energia ha annunciato che domenica 28 giugno 2026, alle 6:00, un elicottero appartenente a Saudi Aramco è precipitato a Ras Tanura. L’incidente è costato la vita a tutti i 14 passeggeri, tutti cittadini sauditi“, riferisce in particolare l’agenzia, precisando che è in corso un’indagine per determinare le cause della caduta del velivolo.