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Ultimo aggiornamento: 15:56

Elicottero di Saudi Aramco precipita in Arabia Saudita a Ras Tanura, morti tutti i 14 passeggeri

di Redazione Cronaca
In corso un’indagine per determinare le cause della caduta del velivolo di proprietà del colosso petrolifero. Le vittime erano tutti cittadini sauditi
Elicottero di Saudi Aramco precipita in Arabia Saudita a Ras Tanura, morti tutti i 14 passeggeri
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Quattordici persone sono morte dopo che un elicottero di proprietà del gigante petrolifero Saudi Aramco si è schiantato a Ras Tanura, nella parte orientale del Paese. Lo ha riportato l’agenzia di stampa ufficiale Spa. “Una fonte ufficiale del ministero dell’Energia ha annunciato che domenica 28 giugno 2026, alle 6:00, un elicottero appartenente a Saudi Aramco è precipitato a Ras Tanura. L’incidente è costato la vita a tutti i 14 passeggeri, tutti cittadini sauditi“, riferisce in particolare l’agenzia, precisando che è in corso un’indagine per determinare le cause della caduta del velivolo.

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