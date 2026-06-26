Francia e Norvegia si giocano il primo posto e danno un assaggio di sfide da fase finale. La favola della squadra di Vozinha continua: può bastare un punto per andare avanti | ll programma del 26 e 27 giugno

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Norvegia e Francia per il primo posto (e per un passaggio di sfida da fase finale), Capo Verde per continuare la sua favola e rimanere imbattuta, l’Iran per rimanere in corsa. Altra giornata di partite ai Mondiali 2026, altri verdetti: questa volta tocca ai gironi G, H e I. Partendo in ordine cronologico, la serata italiana del 26 giugno si apre con il botto e con un big match europeo: Norvegia e Francia – entrambe già aritmeticamente qualificate – si giocano il primo posto, ma soprattutto danno un primo assaggio di una potenziale sfida da fase finale dei Mondiali. Nello stesso gruppo Senegal e Iraq – ferme a zero punti – non sono ancora aritmeticamente eliminate: all’Iran servirebbe una vera e propria impresa (vincere con almeno 3 gol di scarto), mentre il Senegal potrebbe rientrare tra le migliori terze vincendo con qualsiasi risultato.

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Nella notte inoltrata in Italia tocca al girone H, quello di un’altra favola dei Mondiali: quella di Capo Verde. La qualificazione è tutto tranne che utopia. La nazionale capoverdiana sfida l’Arabia Saudita: chi vince è aritmeticamente dentro. Ma a Capo Verde potrebbe bastare anche un punto e passare o da migliore terza (se l’Uruguay non dovesse perdere) o addirittura da seconda classificata. Nell’altra sfida si giocano tanto anche Uruguay e Spagna: la nazionale sudamericana non deve perdere per rimanere ai Mondiali, mentre la Spagna non deve perdere per avere qualificarsi da prima. Infine, alle 5, tocca al girone G. Quello dell’Iran e del Belgio. La nazionale iraniana – che come al solito dovrà entrare e uscire dagli Usa in 24 ore (o meno) – sfida l’Egitto, già praticamente ai sedicesimi. All’Iran potrebbe bastare non perdere per andare avanti. Belgio e Nuova Zelanda si giocano tutto: chi vince avanza. In caso di pareggio, la nazionale oceanica sarà eliminata, il Belgio sarebbe con molta probabilità ai sedicesimi.

Mondiali 2026, le partite di oggi: 26 e 27 giugno

Norvegia-Francia (girone I)

Orario: 21:00

Boston: Gillette Stadium

Dove vedere in tv e streaming: DAZN, Rai 1 e RaiPlay

Senegal-Iraq (girone I)

Orario: 21:00

Toronto: BMO Field

Dove vedere in tv e streaming: DAZN

Capo Verde-Arabia Saudita (girone H)

Orario: 02:00 (notte tra il 26 e il 27 giugno)

Houston: NRG Stadium

Dove vedere in tv e streaming: DAZN

Uruguay-Spagna (girone H)

Orario: 02:00 (notte tra il 26 e il 27 giugno)

Guadalajara: Estadio Akron

Dove vedere in tv e streaming: DAZN

Egitto-Iran (girone G)

Orario: 05:00 (notte tra il 26 e il 27 giugno)

Seattle: Lumen Field

Dove vedere in tv e streaming: DAZN

Nuova Zelanda-Belgio (girone G)

Orario: 05:00 (notte tra il 26 e il 27 giugno)

Vancouver: BC Place

Dove vedere in tv e streaming: DAZN

Dove vedere i Mondiali: Dazn e Rai

Tutte le partite del Mondiale di calcio 2026 sono trasmesse in Italia in diretta streaming su DAZN, con l’abbonamento. Ma 35 partite vengono trasmesse anche in chiaro: sono disponibili in diretta televisiva sui canali Rai e in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Per quanto riguarda le partite del 26 e 27 giugno, la sfida tra Norvegia e Francia di venerdì alle ore 21 si vede sia su Dazn, ma anche in chiaro su Rai1 e in streaming su RaiPlay. Gli altri match invece sono visibili in esclusiva sulla piattaforma streaming.