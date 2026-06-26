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Il Mondiale 2026, nel nuovo formato extralarge, entra finalmente nel vivo. La fase a eliminazione diretta parte dei sedicesimi di finale, ma la sostanza non cambia: sfide secche da dentro o fuori, non c’è più margine di errore. Il tabellone prevede già diversi big match e sfide sorprendenti, aprendo lo spazio a qualche outsider. Su tutti, guarda a caso, gli Stati Uniti, che hanno la strada spianata fino ai quarti. È andata molto peggio, ad esempio, a Brasile e Olanda, che incrociano subito Giappone e Marocco. Di seguito il tabellone completo – in aggiornamento – e il calendario di tutte le partite fino alla finale.

Mondiali 2026, il tabellone aggiornato

Mondiali 2026, il calendario fino alla finale

Sedicesimi di finale : dal 28 giugno al 3 luglio

: dal 28 giugno al 3 luglio Ottavi di finale : dal 4 al 7 luglio

: dal 4 al 7 luglio Quarti di finale : dal 9 all’11 luglio

: dal 9 all’11 luglio Semifinali : 14 e 15 luglio

: 14 e 15 luglio Finale 3° posto : 18 luglio

: 18 luglio Finale: 19 luglio al MetLife Stadium di New York (ore 21:00 italiane)

Mondiali 2026, dove vedere in tv tutte le partite

Tutte le partite del Mondiale di calcio 2026 vengono trasmesse in Italia in diretta streaming su DAZN, con l’abbonamento. Ma alcune partite sono visibili anche in chiaro: sono disponibili in diretta televisiva sui canali Rai e in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Sedicesimi di finale

Domenica 28 giugno

21:00 – 2ª Gruppo A vs 2ª Gruppo B: Rai e DAZN

Lunedì 29 giugno

19:00 – 1ª Gruppo C vs 2ª Gruppo F: DAZN

Lunedì 29 giugno

22:30 – 1ª Gruppo E vs Miglior 3ª (A/B/C/D/F): Rai e DAZN

Martedì 30 giugno

3:00 – 1ª Gruppo F vs 2ª Gruppo C: DAZN

19:00 – 2ª Gruppo A vs 2ª Gruppo I: Rai* DAZN

23:00 – 1ª Gruppo I vs Migliore 3ª (C/D/F/G/H) Rai* DAZN

*una delle due

Mercoledì 1 luglio

3:00 – 1ª Gruppo A vs Migliore 3ª (C/E/F/H/I): DAZN

18:00 – 1ª Gruppo L vs Migliore 3ª (E/H//I/J/K): DAZN

22:00 – 1ª Gruppo G vs Migliore 3ª (A/E/H/I/J): Rai e DAZN

Giovedì 2 luglio

21:00 – 1ª Gruppo H vs 2ª Gruppo J: Rai e DAZN

2:00 – 1ª Gruppo D vs Migliore 3ª (da B/E/F/I/J): DAZN

Venerdì 3 luglio

21:00 – 2ª Gruppo D vs 2ª Gruppo G: Rai e DAZN

1:00 – 2ª Gruppo K vs 2ª Gruppo L: DAZN

5:00 – 1ª Gruppo B vs Migliore 3ª (E/F/G/I/J): DAZN

Sabato 4 luglio

00:00 – 1ª Gruppo J vs 2ª Gruppo H: DAZN

4:00 – 1ª Gruppo K vs Migliore 3ª (D/E/I/J/L): DAZN

Ottavi di finale

Sabato 4 luglio

19:00 – 1° ottavo a Filadelfia: DAZN

22:00 – 2° ottavo a Houston: Rai e DAZN

Domenica 5 luglio

22:00 – 3° ottavo a New York/New Jersey: Rai e DAZN

Lunedì 6 luglio

21:00 – 5° ottavo a Dallas: Rai e DAZN

2:00 – 4° ottavo a Città del Messico: DAZN

Martedì 7 luglio

18:00 – 7° ottavo ad Atlanta: DAZN

22:00 – 8° ottavo a Vancouver: Rai e DAZN

2:00 – 6° ottavo a Seattle: DAZN

Quarti di finale

Giovedì 9 luglio

22:00 – 1° quarto a Boston: Rai e DAZN

Venerdì 10 luglio

21:00 – 2° quarto a Los Angeles: Rai e DAZN

Sabato 11 luglio

23:00 – 3° quarto a Miami: Rai e DAZN

Domenica 12 luglio

3:00 – 4° quarto a Kansas City: Rai e DAZN

Semifinali

Martedì 14 luglio

21:00 – 1ª semifinale a Dallas: Rai e DAZN

Mercoledì 15 luglio

21:00 – 2° semifinale ad Atlanta: Rai e DAZN

Finale 3° posto

Sabato 18 luglio

23:00 – Finalina a Miami: Rai e DAZN

Finale

Domenica 19 luglio

21:00 – Finale a New York/New Jersey: Rai e DAZN