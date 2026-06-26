Hamilton si prende la Ferrari e alza l’asticella: “Testa bassa e continuiamo a lavorare. È solo l’inizio”

Il campione britannico ora parla da leader e sente il profumo di rinascita: il Gp d'Austria è già uno snodo cruciale per capire cosa potrà dare il nuovo motore. Intanto gli avversari manifestano i primi timori: "Le Rosse sono una minaccia concreta”

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Lewis Hamilton ora parla da leader. Due secondi posti e la prima vittoria in Ferrari lo stanno consacrando come pilota da seguire a Maranello in questa fase di stagione e l’inglese traccia la via: “È stata bellissima la vittoria, tanta euforia, forse troppa. In Italia è facile lasciarsi andare – ha scherzato nelle interviste pre-weekend in Austria – ma ora piedi per terra, testa bassa e continuiamo a lavorare. È solo l’inizio”.

Hamilton si è goduto la vittoria, ma come ha sempre fatto durante la sua carriera ha già alzato l’asticella, perché ora Kimi Antonelli in testa al mondiale dista solo 41 punti. Soprattutto perché la gioia di Barcellona non è stata episodica, bensì frutto di aggiornamenti che hanno fatto danzare la Ferrari tra le curve del Montmelò. Una macchina che lato telaio è sempre stata buona in questo inizio 2026 ma deficitaria in motore. Il campione del mondo Lando Norris ha avvisato nell’ultimo post gara: “Se Ferrari recuperasse cavalli sarebbe nettamente la squadra più forte”.

E ora i tifosi della Rossa possono sperare perché al Red Bull Ring debutta il primo motore aggiornato con il gettone dell’Aduo. Difficile sapere a priori se basterà per superare Mercedes, ma già avvicinarsi in una pista in cui la potenza della power unit conta tanto potrà essere un’ulteriore indicazione. Anche Mercedes potrà beneficiare dell’Aduo, un gettone solo però. Il team di Brackley non lo sfrutterà in Austria.

Inoltre Mercedes deve lavorare sulla preoccupazione dell’affidabilità. In Catalogna, Antonelli è stato lasciato a piedi per colpa della batteria, stesso problema che ha avuto Russell nelle qualifiche di Cina e nel GP di Canada. E proprio Russell in conferenza ieri ha avvertito: “Ferrari e Hamilton sono una minaccia concreta”. La sicurezza di inizio stagione è già scemata, non solo per l’exploit del compagno di box: ora bisogna guardarsi con preoccupazione negli specchietti. Antonelli ha parlato anche delle lotte con il compagno, sottolineando come in una situazione di battaglia solitaria interna i piloti saranno liberi di sfidarsi mentre, come a Barcellona con un altro team in lotta, la battaglia tra i Mercedes dovrà essere calibrata per non perdere la gara. Monito chiaro di Toto Wolff.

Temi di un weekend che si apre ancora sull’onda dell’entusiasmo italiano con Ferrari e Hamilton in ascesa e Antonelli comunque ancora saldamente in testa alla classifica mondiale. Ma sarà uno dei primi snodi cruciali per capire se il campionato continuerà a viaggiare in direzione Brackley oppure c’è la possibilità di una deviazione vista Maranello.