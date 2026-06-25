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Il Comitato Olimpico Internazionale ha introdotto una misura destinata a segnare una svolta storica nel mondo dei Giochi Olimpici: tutti gli atleti che prenderanno parte alle Olimpiadi riceveranno un contributo economico di 10mila dollari, a prescindere dai risultati ottenuti nelle competizioni. L’annuncio è stato ufficializzato durante il 146esimo Congresso del Cio in corso a Losanna. A presentare il nuovo progetto è stato Pau Gasol, ex campione di basket e attuale presidente della Commissione Atleti del Comitato Olimpico Internazionale.

L’iniziativa, battezzata “Fit for the Future Olympian Grant”, punta a offrire un sostegno concreto agli sportivi sia nel corso della loro carriera agonistica sia nella fase successiva al ritiro. Il contributo sarà destinato a tutti gli atleti che avranno partecipato ai Giochi Olimpici e che rispetteranno le norme antidoping e i principi stabiliti dalla Carta Olimpica. La novità avrà effetto immediato e sarà applicata anche in maniera retroattiva agli atleti che hanno preso parte alle Olimpiadi Invernali di Milano–Cortina 2026.

“Non è un premio legato alle prestazioni sportive“, ha precisato Gasol. “Rappresenta piuttosto un riconoscimento per il percorso affrontato, l’impegno profuso e i sacrifici necessari per raggiungere il traguardo della partecipazione olimpica“. Per sostenere il programma, il Cio ha stanziato 140 milioni di dollari per ciascuna edizione dei Giochi: è una decisione che segna un cambiamento significativo rispetto alla tradizione olimpica. Per oltre cento anni il movimento ha infatti difeso il principio del dilettantismo, evitando qualsiasi forma di compenso diretto agli atleti.

Negli ultimi tempi, però, il dibattito sul sostegno economico agli sportivi si era intensificato, soprattutto dopo che diverse federazioni internazionali avevano introdotto premi in denaro per i vincitori di medaglie. Con questa scelta il Cio ha deciso di ampliare ulteriormente il concetto di supporto, estendendolo a tutti i partecipanti qualificati e non soltanto ai podisti. Nei prossimi mesi verranno definite le modalità operative per accedere al contributo e ricevere i fondi. Secondo quanto comunicato dal Comitato Olimpico Internazionale, le procedure di richiesta dovrebbero essere attivate entro la fine del 2026, mentre le prime erogazioni sono previste nel corso del 2027, includendo già gli atleti che hanno partecipato ai Giochi Invernali di Milano Cortina.