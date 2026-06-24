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In Germania il traffico ferroviario è stato sospeso per circa due ore a causa di un problema tecnico, probabilmente legato al segnale di comunicazione o a un problema informatico, prima che in serata riprendesse il servizio. Lo stop di Deutsche Bahn ha riguardato tutto il territorio nazionale. “Dopo 90 minuti di interruzione, tutti i treni sono di nuovo in circolazione”, ha dichiarato alla Bild l’amministratore delegato Evelyn Palla . “Siamo riusciti a stabilizzare la situazione utilizzando un sistema di emergenza. Ora dobbiamo determinarne la causa”. La compagnia ferroviaria, in una nota, ha comunicato che “i nostri esperti IT hanno lavorato instancabilmente per risolvere il problema”.

Ieri sera la compagnia ferroviaria prevedeva “ritardi significativi e cancellazioni con breve preavviso almeno fino alle 6:00 del 24 giugno 2026″. La causa? “A seguito di un’interruzione a livello di rete del sistema di comunicazione, si registrano ancora ritardi e cancellazioni

In alcune città, lo stop ha interessato anche i treni suburbani, il traffico merci (principalmente attivo la sera e la notte) nonché le ferrovie private. Metronom, che gestisce i treni locali in Bassa Sassonia, Brema e Amburgo, ha annunciato che tutti i treni su tutte le tratte sono stati interessati. A Berlino, tutti i servizi della S-Bahn sono stati sospesi. A Stoccarda, il messaggio era il seguente: “Attualmente, tutti i treni della S-Bahn sull’intera rete sono fermi in banchina. Si prega di verificare la coincidenza utilizzando il pianificatore di viaggio per trovare mezzi di trasporto alternativi. Vi informeremo non appena avremo nuove informazioni e potremo stimare la durata del disservizio.” Ad Amburgo, tuttavia, il servizio della metropolitana non ha subito interruzioni, con tutte le linee rimaste operative.