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Portare il ping pong all’interno dei percorsi di cura di bambini e adolescenti affetti da leucemie, linfomi e altre patologie complesse. È l’obiettivo dell’iniziativa promossa da Pinpong Italia APS a sostegno della Fondazione Maria Letizia Verga, con l’intenzione di inserire questa disciplina nel programma Sport Therapy del Centro Maria Letizia Verga.

Il progetto punta a introdurre il tennistavolo come attività strutturata per i giovani pazienti seguiti dalla fondazione. Oltre all’aspetto ludico, il ping pong è stato individuato come una disciplina particolarmente adatta a chi affronta lunghi percorsi terapeutici, grazie alla possibilità di adattare l’intensità dell’attività alle condizioni cliniche quotidiane di ciascun ragazzo.

Sport Therapy è un programma che propone un allenamento personalizzato per bambini e ragazzi dai 9 mesi ai 18 anni in cura presso il centro. L’attività viene modulata giorno per giorno in base alle esigenze dei pazienti, con l’obiettivo di mantenere movimento, autonomia e benessere durante il percorso terapeutico. In questo contesto, il ping pong offre diverse caratteristiche considerate utili. È uno sport a basso impatto fisico, privo di contatto diretto e facilmente interrompibile in qualsiasi momento. Consente inoltre di lavorare contemporaneamente su capacità aerobiche, forza, coordinazione, agilità e flessibilità. La disciplina può essere praticata anche da seduti o con particolari precauzioni, permettendo la partecipazione di ragazzi con condizioni molto diverse tra loro.

Accanto ai benefici fisici, il progetto punta anche sull’aspetto relazionale. Il gioco favorisce infatti momenti di socializzazione e contribuisce a ridurre l’isolamento che spesso accompagna le lunghe permanenze in ospedale, creando occasioni di incontro tra i giovani pazienti e facilitando il graduale ritorno alla vita quotidiana.

La raccolta fondi

A promuovere l’iniziativa è Pinpong Italia APS, associazione nata con l’obiettivo di utilizzare il tennistavolo come strumento di aggregazione sociale e di creazione di spazi di incontro. In questo caso l’attività viene indirizzata verso bambini e ragazzi che, a causa delle cure e delle condizioni di salute, hanno meno opportunità di svolgere attività sportive e ricreative.

L’avvio del progetto “Gesto Tecnico Ping Pong” dipenderà dalla raccolta fondi promossa dall’associazione (qui il link per effettuare una donazione). Le risorse raccolte saranno devolute alla Fondazione Maria Letizia Verga e serviranno a garantire per tre anni la fornitura dell’attrezzatura professionale necessaria e la presenza di un coach dedicato che seguirà le attività all’interno del programma Sport Therapy.