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Ultimo aggiornamento: 11:52

Choc ai playout di A2 di basket: Landi colpito con pugni in faccia, 11 punti di sutura. Tre giornate di squalifica a Borra

di Redazione Sport
Il giudice sportivo ha punito il pivot della Crifo Wines per quanto accaduto venerdì sera al PalaMaggetti, nella sfida poi vinta dagli abruzzesi
Choc ai playout di A2 di basket: Landi colpito con pugni in faccia, 11 punti di sutura. Tre giornate di squalifica a Borra
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Tre giornate di squalifica per Jacopo Borra dopo la rissa scoppiata durante gara 3 dei playout di Serie A2 di basket tra Roseto e Ruvo di Puglia. Il giudice sportivo ha punito il pivot della Crifo Wines per quanto accaduto venerdì sera al PalaMaggetti, nella sfida vinta dagli abruzzesi 100-84 che ha riaperto la serie salvezza, fino a quel momento sul 2-0 per i pugliesi. Borra non scenderà più in campo in questi playout, visto che la retrocessione si decide al meglio delle 5 gare.

Secondo il dispositivo disciplinare, Borra ha colpito “in modo plateale e ripetutamente con dei pugni in visoAristide Landi mentre il giocatore rosetano si trovava a terra dopo un contatto sotto canestro. L’episodio, avvenuto nel secondo quarto, ha provocato una rissa con il coinvolgimento di giocatori e componenti delle panchine, costringendo gli arbitri a sospendere temporaneamente la partita.

Landi ha riportato una ferita lacero-contusa all’arcata sopraccigliare, con undici punti di sutura. Soccorso dallo staff medico, è stato trasportato all’ospedale di Teramo, dove una TAC ha escluso lesioni endocraniche. Le sue condizioni sono state definite stabili. Nonostante il colpo subito, il giocatore ha pubblicato sui social una foto del volto tumefatto accompagnata dalla frase: “11 punti… ci vediamo domani”, lasciando intendere la volontà di essere presente in gara 4, in programma oggi domenica 24 maggio alle 18 a Roseto.

Durissima la presa di posizione della Pallacanestro Roseto, che ha definito l’episodio “grave e inaccettabile”. Nel comunicato il club abruzzese parla di “atto di violenza deliberata” e sottolinea come un gesto del genere “disonori la disciplina”, anche perché avvenuto davanti a numerosi bambini presenti sugli spalti. Anche la società pugliese ha preso le distanze dall’accaduto, scusandosi con il pubblico del PalaMaggetti, con Landi e con la Pallacanestro Roseto. “Episodi di questo genere non rappresentano i valori sportivi, educativi e umani che da sempre contraddistinguono il nostro club”, si legge nella nota della Crifo Wines, che ha garantito piena collaborazione agli organi di giustizia sportiva.

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