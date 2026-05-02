Attualmente vescovo ausiliare a Washington e nominato a Charleston, è arrivato negli Usa nel 1990. In un'intervista l'anno scorso ha dichiarato di avere pagato una tangente per attraversare il confine a Tijuana

Aveva raccontato di essere arrivato negli Stati Uniti come rifugiato, ma l’anno scorso ha dichiarato in un’intervista di aver pagato una tangente per essere rilasciato e di aver attraversato il confine a Tijuana. E ora quell’ex immigrato clandestino è stato nominato vescovo negli Stati Uniti da Papa Leone, precisamente alla guida della diocesi di Wheeling-Charleston. Si tratta del 56enne Evelio Menjivar-Ayala, attualmente vescovo ausiliare a Washington.

Nato in El Salvador, Menjivar-Ayala è emigrato negli Stati Uniti nel 1990, secondo una biografia pubblicata sul sito web della diocesi di Washington. In diverse interviste ha raccontato di essere nato in povertà e di essere fuggito dal conflitto nel suo paese natale per arrivare negli Stati Uniti come rifugiato. Dopo essere stato inizialmente fermato in Messico mentre cercava di raggiungere gli Stati Uniti, ha dichiarato in un’intervista dello scorso anno di aver pagato una tangente per essere rilasciato e di aver attraversato il confine a Tijuana. È stato ordinato sacerdote nel 2004 ed è diventato vescovo nel 2023. Papa Leone oggi lo ha nominato vescovo della diocesi di Wheeling-Charleston, in Virginia Occidentale.

(foto da Wikipedia)