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Ultimo aggiornamento: 11:13

Rate non pagate per 90mila euro: Mercedes denuncia Victor Osimhen per l’auto che guidava a Napoli

di Redazione Sport
L'attaccante ha stipulato un contratto nel 2023 ma avrebbe accumulato negli anni il debito. In più, stando all'accusa, non ha mai restituito l'auto
Rate non pagate per 90mila euro: Mercedes denuncia Victor Osimhen per l’auto che guidava a Napoli
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Un contratto di leasing dal valore di circa 90 mila euro non pagato: per questo motivo, l’ex attaccante del Napoli Victor Osimhen è stato denunciato dalla Mercedes-Benz Financial Services Italia.

Secondo quanto riportato da Repubblica, il legale che rappresenta l’azienda ha presentato una querela nei confronti di Osimhen perché l’attaccante nigeriano avrebbe saltato le rate del suo Mercedes classe G che guidava quando ancora giocava nel Napoli, prima del suo trasferimento al Galatasaray. Nel 2023 infatti il calciatore avrebbe stipulato un contratto di leasing per la vettura ad alimentazione ibrida: un impegno che Osimhen non avrebbe però portato a termine accumulando un debito di 90mila euro. L’aggravante sta nel fatto che l’ex attaccante non avrebbe nemmeno restituito il Mercedes.

Amante delle auto e con un garage extra lusso, il calciatore – che si è prima regalato una Lamborghini Uris verde nel 2024 e ora guida una Revuelto del valore di mezzo milione – dovrà rispondere dell’accusa di appropriazione indebita.

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