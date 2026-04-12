Il centrocampista rossoblù e il capitano neroverde sono arrivati quasi alle mani dopo la fine del primo tempo. L'arbitro Rapuano ha tirato fuori il rosso

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Clamoroso quanto successo alla fine del primo tempo di Genoa-Sassuolo. Nel tunnel che conduce agli spogliatoi del Marassi si è scatenata una rissa. L’arbitro Rapuano ha espulso Domenico Berardi, capitano dei neroverdi, e Mikael Ellertsson, centrocampista della squadra di casa. Così, Fabio Grosso e Daniele De Rossi hanno cominciato il secondo tempo con le entrambe le loro squadre in dieci uomini.

Cosa è successo

Il Genoa era andato all’intervallo in vantaggio per 1 a 0, grazie al gol realizzato da Malinovskyi al 18esimo. Ellertsson e Berardi sono arrivati quasi alle mani nel sottopassaggio, divisi da Vitinha. Troppo tardi però, perché il direttore di gara ha visto tutto e ha deciso per la sanzione più dura, il cartellino rosso per entrambi, nonostante le proteste dei compagni di squadra. Nella ripresa, il Sassuolo ha pareggiato al 57esimo con Ismael Kone. All’84esimo è arrivato però il gol vittoria del Genoa, firmato da Caleb Ekuban. La squadra di De Rossi sale a quota 36 punti in classifica.