Il giovane si è improvvisamente accasciato a terra mentre si stava allenando sui campi da tennis di Sambuceto, nell’area metropolitana Pescara Chieti. Un tennista 15enne è morto oggi nel tardo pomeriggio durante un allenamento: stando a quanto emerso finora, è andato in arresto cardiaco mentre stava giocando a tennis davanti agli occhi del suo coach.

L’allenatore e gli altri presenti hanno subito provato a soccorrerlo, anche con l’utilizzo del defibrillatore automatico. Poi l’arrivo del 118, intervenuto con ambulanza e automedica. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso di Pescara, dove poco dopo è deceduto. È stata aperta un’indagine: i carabinieri di Chieti, scrive Repubblica, dovranno verificare l’uso corretto del defibrillatore e se era perfettamente funzionante, ma anche la tempestività dei soccorsi.