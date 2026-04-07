La Juventus perde ancora Vlahovic nel momento decisivo: lesione al soleo. Come sta e quando può tornare

Altro stop pesante per Dusan Vlahovic: il serbo – che non è sceso in campo contro il Genoa proprio per un problema fisico – si è presentato questa mattina al JMedical e ha svolto gli esami strumentali, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del soleo. Tradotto in tempi di recupero: almeno tre settimane, che a un mese e mezzo dalla fine del campionato vuol dire “quasi” stagione finita. “C’è preoccupazione”, aveva dichiarato Spalletti dopo la vittoria contro la Genoa. Il tecncico aveva già fiutato la gravità dell’infortunio. L’attaccante serbo – che era tornato per 12 minuti contro il Sassuolo dopo un lungo stop – è costretto così a fermarsi di nuovo. Calendario alla mano, Vlahovic salterà sicuramente la sfida di Bergamo contro l’Atalanta, quella in casa contro il Bologna, quella di San Siro contro il Milan e proverà a recuperare per quella dell’Allianz Stadium del 3 maggio, contro il Verona, la 35esima di Serie A.

Spalletti conta di riaverlo per le ultime tre giornate (dove è possibile e probabile che la Juve si giochi ancora la qualificazione in Champions League), ma se c’è un problema che per il tecnico di Certaldo è diventato cronico, è appunto quello dell’attaccante. Jonathan David non ha reso come ci si aspettava, Arkadiusz Milik è tornato adesso dopo anni da infortunat, Vlahovic ha prima avuto un infortunio grave e adesso un altro, meno grave, ma comunque pesante. Lois Openda non è una prima punta, ma a prescindere non sta rendendo come in tanti speravano.