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Ultimo aggiornamento: 12:58

La Juventus perde ancora Vlahovic nel momento decisivo: lesione al soleo. Come sta e quando può tornare

di Redazione Sport
Il serbo non è entrato nel match contro il Genoa e nel post partita Spalletti aveva espresso "preoccupazione": rimarrà fuori almeno 3 settimane
La Juventus perde ancora Vlahovic nel momento decisivo: lesione al soleo. Come sta e quando può tornare
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Altro stop pesante per Dusan Vlahovic: il serbo – che non è sceso in campo contro il Genoa proprio per un problema fisico – si è presentato questa mattina al JMedical e ha svolto gli esami strumentali, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del soleo. Tradotto in tempi di recupero: almeno tre settimane, che a un mese e mezzo dalla fine del campionato vuol dire “quasistagione finita. “C’è preoccupazione”, aveva dichiarato Spalletti dopo la vittoria contro la Genoa. Il tecncico aveva già fiutato la gravità dell’infortunio. L’attaccante serbo – che era tornato per 12 minuti contro il Sassuolo dopo un lungo stop – è costretto così a fermarsi di nuovo. Calendario alla mano, Vlahovic salterà sicuramente la sfida di Bergamo contro l’Atalanta, quella in casa contro il Bologna, quella di San Siro contro il Milan e proverà a recuperare per quella dell’Allianz Stadium del 3 maggio, contro il Verona, la 35esima di Serie A.

Spalletti conta di riaverlo per le ultime tre giornate (dove è possibile e probabile che la Juve si giochi ancora la qualificazione in Champions League), ma se c’è un problema che per il tecnico di Certaldo è diventato cronico, è appunto quello dell’attaccante. Jonathan David non ha reso come ci si aspettava, Arkadiusz Milik è tornato adesso dopo anni da infortunat, Vlahovic ha prima avuto un infortunio grave e adesso un altro, meno grave, ma comunque pesante. Lois Openda non è una prima punta, ma a prescindere non sta rendendo come in tanti speravano.

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