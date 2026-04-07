Conte crede allo Scudetto, ma non può più sbagliare. Chivu ha margine, Como sarà un crocevia importante: i calendari a confronto di Napoli e Inter

I campani arrivano da cinque vittorie consecutive (tutte con un gol di scarto) e devono vincerle tutte da qua alla fine: i nerazzurri invece hanno due (o più partite) da poter sbagliare

Quinta vittoria consecutiva, secondo posto ottenuto e un calendario nelle ultime sette non impossibile. Il Napoli batte il Milan e si prende la seconda posizione in classifica, ma soprattutto la palma di “anti–Inter” da qua alla fine del torneo. I nerazzurri – tornati con un roboante 5-2 dopo la sosta – hanno 7 punti di vantaggio sui partenopei: tanti quando mancano sette partite alla fine, ma non ancora sufficienti per considerare chiuso il campionato.

Chivu e i suoi giocatori hanno più di due partite di margine (l’Inter può perderne due, ma può anche pareggiarne tre), ma il Napoli non può più sbagliare. Lo sa bene anche il suo allenatore: “Scudetto? Non è questione di crederci, dobbiamo essere realisti. Noi non dobbiamo sbagliare mai e davanti devono sbagliare più volte. Vedendo quanto accaduto finora, non mi sembra semplice, visto che sono primi con merito. Avanti così, non perdiamoci in proclami e difendiamo lo scudetto”.

E Conte ha ragione: anche un solo passo falso di De Bruyne e compagni potrebbe significare addio al sogno rimonta in Serie A. Il calendario dice che il Napoli sulla carta può vincerle tutte e le cinque vittorie consecutive sono sicuramente uno slancio importante, ma l’ultima vittoria con due gol di scarto risale al 4 gennaio. Segno che il Napoli è sì probabilmente nel suo periodo di forma migliore, ma non è dominante.

Il calendario dell’Inter

Le sfide più insidiose per l’Inter erano sicuramente quelle del post derby: i nerazzurri hanno affrontato nell’ordine Atalanta, Fiorentina e Roma, raccogliendo 5 punti totali. Pochi per chi ha ambizione di scudetto, ma i passi falsi del Milan e i tanti punti di distacco dal Napoli hanno permesso ai nerazzurri di mantenere comunque un vantaggio importante. L’ultima del poker di partite complicate sarà quella del prossimo weekend, in casa di un Como che arriva dal pareggio di Udine e ha bisogno di punti in ottica Champions League.

Superate queste quattro partite, per l’Inter ci sarà un calendario sulla carta più agevole. Nell’ordine, tra la 33esima e la 37esima, i nerazzurri affronteranno Cagliari, Parma e Verona in casa, Torino e Lazio fuori. Non avversarie irresistibili: qualcuna arriverà nel finale probabilmente senza più ambizioni di classifica. L’ultima giornata sarà invece a Bologna, un incubo per l’Inter negli ultimi anni, tra il noto errore di Radu nel 2022, l’eliminazione in Supercoppa Italiana di quest’anno e la sconfitta per 1-0 dello scorso anno con gol di Orsolini. Ma a quel punto tutto potrebbe già essere deciso.

32^ giornata: Como- Inter

33^ giornata: Inter -Cagliari

-Cagliari 34^ giornata: Torino- Inter

35^ giornata: Inter -Parma

-Parma 36^ giornata: Lazio- Inter

37^ giornata: Inter -Verona

-Verona 38^ giornata: Bologna-Inter

Il calendario del Napoli

Sicuramente più agevole il calendario del Napoli di Antonio Conte, che superato il Milan, avrà una sola sfida contro le prime sette della classifica: la trasferta di Como alla 35esima. I campani giocheranno domenica 12 aprile alle 15 in casa del Parma, in una sfida comunque ostica: è un campo in cui il Napoli lo scorso anno lasciò punti pesanti, rischiando di perdere lo scudetto. Poi due sfide consecutive in casa: prima la Lazio, poi la Cremonese, prima della trasferta di Como citata. Nelle ultime tre la squadra di Conte affronterà il Bologna, il Pisa (che a quel punto potrebbe già essere retrocesso, visto il trend) e l’Udinese, che all’ultima giornata con ogni probabilità non avrà più obiettivi.