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Ultimo aggiornamento: 17:47

Italia, per Kimmich il “modello Germania” non è quello giusto: “Avete vinto più di noi negli ultimi 10 anni”

di Redazione Sport
Il centrocampista tedesco e del Bayern Monaco è tornato sulla mancata qualificazione della Nazionale ai Mondiali 2026: "Ma nel mezzo avete portato a casa un Europeo"
Italia, per Kimmich il “modello Germania” non è quello giusto: “Avete vinto più di noi negli ultimi 10 anni”
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Belgio, Norvegia, Francia, Turchia e anche la Germania. Sono tanti i modelli citati in questa settimana da seguire per far rinascere il calcio italiano. E proprio la Germania è considerato tra i più virtuosi a livello internazionale. Ma i tedeschi non la pensano così. O meglio, non sono completamente d’accordo. Lo testimoniano le parole di Joshua Kimmich su tutti, tra i giocatori simbolo della nazionale tedesca. “Credo che sia la terza fase finale dei Mondiale che mancate come Italia, ma nel mezzo avete vinto un Europeo. Non potete dimenticarlo. Noi non lo abbiamo vinto“, ha dichiarato Kimmich a Sky Sport prima di Real Madrid-Bayern Monaco.

Risultati alla mano, Kimmich non è d’accordo con le differenze culturali tra i due paesi: “Nell’ultimo decennio abbiamo vinto solo una Confederations Cup, quindi magari non sono la persona più giusta a cui chiederlo, ma ovviamente spero sempre che giochiate sia gli Europei che il Mondiale”, ha spiegato Kimmich, che ha poi concluso: “L’Italia è un grande Paese con giocatori eccellenti che amerei vedere al Mondiale, quindi non sono felice per come è andata. Se analizziamo gli ultimi 20 anni, l’Italia ha vinto comunque un Mondiale in casa nostra e un Europeo. Grandi Nazionali non vincono nulla da anni”.

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