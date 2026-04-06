Rubate maglie e iPad alle ragazze della Uyba Volley U16, domani rischiano di non poter giocare: “Ridateci almeno le divise”

Prima il trionfo, poi una spiacevole sorpresa. La formazione Under 16 della Uyba Volley, società di pallavolo femminile di A1 di Busto Arsizio (Varese), fresca vincitrice del titolo provinciale di categoria, è stata vittima di un furto. Impegnate per alcuni giorni a Roma nel prestigioso “XV Randazzo International Tournament 2026”, le ragazze sono rimaste coinvolte in una spiacevole vicenda poco prima delle festività pasquali.

Il pulmino, parcheggiato nelle vicinanze della palestra dove si erano appena svolte le premiazioni, è stato infatti saccheggiato da ignoti che, dopo aver aperto il mezzo della società, hanno rubato i borsoni delle ragazze oltre agli iPad utilizzati da giocatrici e allenatori. I tablet sono stati poi tracciati in un vicino campo nomadi per alcuni minuti, ma presto gli autori del furto hanno disattivato la geolocalizzazione sparendo dai radar dei Carabinieri a cui la società ha fatto denuncia. I ladri hanno infatti rubato anche le maglie ufficiali delle ragazze che, domani, dovranno scendere in campo per un incontro valido per il campionato regionale. Senza maglia ufficiale rischiano di non poterlo fare. Di qui l’appello della società: “Restituite almeno le maglie rubate affinché le ragazze possano giocare così come meritano”.

Credit photo: UYBA Volley giovani