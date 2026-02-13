Due persone sono morte e una è rimasta ferita in una sparatoria avvenuta a Hugine Suites, gli alloggi del campus della South Carolina State University. I funzionari dell’ateneo, che è una storica istituzione afroamericana (HBCU), non hanno confermato l’identità delle vittime né le condizioni della persona ferita, si legge in un comunicato stampa. Il campus di Orangeburg è stato posto in lockdown intorno alle 21.15 ora locale quando è arrivata la segnalazione della sparatoria. Quattro ore dopo, il lockdown era ancora in vigore. Le forze dell’ordine si trovano sul posto. L’università ha annullato le lezioni di venerdì.

Recentemente la struttura è stata associata a gravi incidenti di sicurezza, inclusi episodi mortali di sparatorie verificatisi durante il periodo di homecoming – tradizione annuale che segna il ritorno degli ex alunni nel campus per celebrare la comunità universitaria – nell’ottobre 2025, spingendo l’istituzione a promettere maggiori misure di sicurezza. Secondo quanto scrive Centre Daily Times, il 4 ottobre 2025, durante il culmine dei festeggiamenti per il ritorno a casa dell’università, due sparatorie non correlate hanno causato la morte della diciannovenne Jaliyah Butler. In relazione a questo omicidio, non è stato diffuso il nome di nessun sospettato, anche se attraverso le camere di sorveglianza la polizia aveva dichiarato di avere identificato una persona. In seguito a questi eventi, l’HBCU Gameday ha riferito che la dirigenza universitaria si era impegnata a rafforzare la sicurezza del campus. I piani prevedevano l’implementazione di punti di accesso controllati e una maggiore sorveglianza.