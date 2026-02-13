Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 8:54

Sparatoria nel campus dell’Università del South Carolina, storica istituzione afroamericana: due morti

di Redazione Esteri
La struttura è stata posta in lockdown. Recentemente nell'ateneo si erano verificate altre sparatorie
Sparatoria nel campus dell’Università del South Carolina, storica istituzione afroamericana: due morti
Icona dei commenti Commenti

Due persone sono morte e una è rimasta ferita in una sparatoria avvenuta a Hugine Suites, gli alloggi del campus della South Carolina State University. I funzionari dell’ateneo, che è una storica istituzione afroamericana (HBCU), non hanno confermato l’identità delle vittime né le condizioni della persona ferita, si legge in un comunicato stampa. Il campus di Orangeburg è stato posto in lockdown intorno alle 21.15 ora locale quando è arrivata la segnalazione della sparatoria. Quattro ore dopo, il lockdown era ancora in vigore. Le forze dell’ordine si trovano sul posto. L’università ha annullato le lezioni di venerdì.

Recentemente la struttura è stata associata a gravi incidenti di sicurezza, inclusi episodi mortali di sparatorie verificatisi durante il periodo di homecoming – tradizione annuale che segna il ritorno degli ex alunni nel campus per celebrare la comunità universitaria – nell’ottobre 2025, spingendo l’istituzione a promettere maggiori misure di sicurezza. Secondo quanto scrive Centre Daily Times, il 4 ottobre 2025, durante il culmine dei festeggiamenti per il ritorno a casa dell’università, due sparatorie non correlate hanno causato la morte della diciannovenne Jaliyah Butler. In relazione a questo omicidio, non è stato diffuso il nome di nessun sospettato, anche se attraverso le camere di sorveglianza la polizia aveva dichiarato di avere identificato una persona. In seguito a questi eventi, l’HBCU Gameday ha riferito che la dirigenza universitaria si era impegnata a rafforzare la sicurezza del campus. I piani prevedevano l’implementazione di punti di accesso controllati e una maggiore sorveglianza.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione