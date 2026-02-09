Olimpiadi 2026, gli italiani in gara oggi lunedì 9 febbraio | Orari e finali: programma e dove vedere in tv

L'Italia dello sci alpino maschile cerca il bis con la combinata a squadre. Grandissima attesa anche per Charlène Guignard e Marco Fabbri e la coppia Constantini-Mosaner

Archiviata una domenica da record, con sei medaglie in un giorno, oggi sarà un’altra giornata ricca di appuntamenti per l’Italia. Dopo le prime medaglie di Milano Cortina 2026, l’Italia dello sci alpino maschile cerca il bis con la combinata a squadre. Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Mattia Casse, Florian Schieder nella discesa, Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Tommaso Saccardi, Tobias Kastlunger nello slalom speciale alle 14, quando si assegnerà la medaglia. Ma alla Milano Ice Skating Arena c’è grandissima attesa anche per Charlène Guignard e Marco Fabbri, dove comincerà il programma di danza sul ghiaccio per il pattinaggio di figura. Sarà anche una giornata importantissima per il curling, con la coppia Constantini–Mosaner impegnata nell’ultimo match del round robin contro gli Usa. Nel pomeriggio la semifinale.

Olimpiadi 2026, italiani in gara oggi lunedì 9 febbraio | Il programma completo

ore 10:05 Curling – Round robin doppio misto, Italia-USA: Stefania Constantini, Amos Mosaner

ore 10:30 Sci alpino – Combinata a squadre uomini, discesa libera: Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Mattia Casse, Florian Schieder

ore 12:10 Hockey su ghiaccio – Turno preliminare donne: Italia-Giappone

ore 12:30 Sci acrobatico – Slopestyle donne, finale manche 1: Maria Gasslitter

ore 12:59 Sci acrobatico – Slopestyle donne, finale manche 2: Maria Gasslitter

ore 13:28 Sci acrobatico – Slopestyle donne, finale manche 3: Maria Gasslitter

ore 14:00 Sci alpino – Combinata a squadre uomini, slalom speciale: Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Tommaso Saccardi, Tobias Kastlunger

ore 17:00 Slittino – Singolo donne manche 1: Sandra Robatscher, Verena Hofer

ore 17:30 Pattinaggio di velocità – 1000m donne: Maybritt Vigl

ore 18.05 Curling – Doppio misto, semifinale: Stefania Constantini, Amos Mosaner

ore 18:35 Slittino – Singolo donne manche 2: Sandra Robatscher, Verena Hofer

ore 19:00 Salto con gli sci – Individuale uomini trampolino normale, round 1: Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam

ore 19:20 Pattinaggio di figura – Danza su ghiaccio, danza ritmica: Charlène Guignard, Marco Fabbri

ore 20:12 Salto con gli sci – Individuale uomini trampolino normale, round finale: Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, dove vederle in tv e streaming

È possibile seguire i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sia in tv in chiaro sulla Rai sia in streaming, i cui diritti appartengono a Warner Bros Discovery. La diretta in chiaro delle gare è visibile su Rai2 e Rai Sport HD (canale 58) e in streaming su Rai Play. Per vedere integralmente ogni evento delle Olimpiadi bisogna affidarsi invece allo streaming in abbonamento: tutte le gare sono visibili su Eurosport, i cui canali sono disponibili sulle piattaforme HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels.