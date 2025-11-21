Il mondo FQ

Tennis

Coppa Davis, l’Italia a un passo dalla finale: Berrettini non tradisce, Cobolli sull’1-1

di F. Q.
L'azzurro vince in due set contro Collignon: adesso la sfida tra il numero uno italiano nel torneo e Zizou Bergs
Matteo Berrettini non tradisce. Il romano ha battuto 6-3, 6-4 in circa un’ora e mezza di partita Raphael Collignon regalando il primo punto all’Italia nel singolare della semifinale di Coppa Davis 2025. Cobolli ha invece vinto il primo set contro Zizou Bergs, cedendo poi al tie-break nel secondo: se il tennista romano dovesse spuntarla anche nel secondo singolare, l’Italia conquisterebbe la terza finale consecutiva di Davis. In caso di sconfitta dell’azzurro, invece, sarebbe decisivo il match di doppio con Bolelli e Vavassori.

La cronaca della vittoria di Berrettini

L’Italia è in vantaggio grazie a un ottimo Berrettini, che ha approcciato la partita nel migliore dei modi, ottenendo il break nel secondo gioco e conducendo il set al servizio senza problemi. Solo sette i punti concessi alla battuta dal tennista italiano, che ha chiuso per 6-3 in 35 minuti di parziale. Nel secondo Berrettini è partito ancora una volta forte e già nel primo game ha ottenuto il break. Poi c’è stato l’unico passaggio a vuoto del match: diversi errori dell’italiano portano Collignon a procurarsi la prima palla break della partita e a sfruttarla, tornando sul 2-2. Berrettini va in difficoltà e nel sesto game concede una palla del 2-4. La annulla con una solida prima di servizio e da lì non c’è più storia: nel settimo game l’italiano si procura palla break e la sfrutta, salendo sul 4-3. Poi, negli ultimi tre giochi comanda il servizio: due game tenuti a zero da Berrettini, uno da Collignon.

A vincere è l’italiano per 6-3, 6-4 in un’ora e mezza: adesso Flavio Cobolli ha il primo match point per portare l’Italia in finale di Coppa Davis per il terzo anno consecutivo, ma questa volta senza Jannik Sinner e senza Lorenzo Musetti.

