Il mondo FQ

Tennis

Ultimo aggiornamento: 16:32

Atp Finals, l’abbraccio tra Sinner e Alcaraz prima della finale a Torino | Video

di F. Q.
Prima della battaglia in campo per l'ultimo titolo della stagione, i due dominatori del tennis si sono incrociati a cavallo tra i loro allenamenti
Atp Finals, l’abbraccio tra Sinner e Alcaraz prima della finale a Torino | Video
Icona dei commenti Commenti

Dalle ore 18 in poi vera battaglia in campo nella finale valida per le Atp Finals 2025, ma Jannik Sinner e Carlos Alcaraz non perdono occasione per dimostrare al mondo intero che la loro è una rivalità che riguarda solo il campo. I due si sono incrociati a cavallo tra i loro allenamenti all’Inalpi Arena di Torino: tra sorrisi, strette di mano e fair play, si sono abbracciati e si sono detti qualcosa.

Prima il saluto di ognuno allo staff dell’altro, poi una stretta di mano e un abbraccio a testimoniare il clima di spensieratezza che c’è a poche ore dall’atto conclusivo delle Atp Finals 2025. I due si incroceranno per la sesta volta (e sempre in finale) in stagione: fin qui quattro vittorie di Alcaraz e solo una – a Wimbledon – per Jannik Sinner.

Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da Sky Sport (Italia) (@skysport)

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione