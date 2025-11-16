Atp Finals, l’abbraccio tra Sinner e Alcaraz prima della finale a Torino | Video

Dalle ore 18 in poi vera battaglia in campo nella finale valida per le Atp Finals 2025, ma Jannik Sinner e Carlos Alcaraz non perdono occasione per dimostrare al mondo intero che la loro è una rivalità che riguarda solo il campo. I due si sono incrociati a cavallo tra i loro allenamenti all’Inalpi Arena di Torino: tra sorrisi, strette di mano e fair play, si sono abbracciati e si sono detti qualcosa.

Prima il saluto di ognuno allo staff dell’altro, poi una stretta di mano e un abbraccio a testimoniare il clima di spensieratezza che c’è a poche ore dall’atto conclusivo delle Atp Finals 2025. I due si incroceranno per la sesta volta (e sempre in finale) in stagione: fin qui quattro vittorie di Alcaraz e solo una – a Wimbledon – per Jannik Sinner.