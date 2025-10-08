Un uomo è stato ripreso mentre guidava una replica perfetta della McLaren MP4/4, la leggendaria vettura con cui Ayrton Senna vinse il suo primo Mondiale nel 1988. È successo a Maringà, nel sud del Brasile. Le immagini mostrano la monoposto rossa e bianca sfrecciare lungo Avenida Colombo, tra gli sguardi increduli dei passanti. Il video, girato sabato 4 ottobre, è diventato virale: la replica è così fedele che molti hanno pensato di trovarsi di fronte all’originale. L’uomo, senza casco, ha guidato per alcuni minuti prima di fermarsi davanti a casa, come se nulla fosse. Sui social la scena ha suscitato entusiasmo e nostalgia per il campione brasiliano. Anche l’account ufficiale della Fondazione Senna ha commentato l’accaduto con ironia, scrivendo: “Esse ai zerou o game” — “Ha completato il gioco”. Un omaggio inaspettato a uno dei miti più amati della Formula 1.
Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione