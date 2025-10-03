Dopo il rientro in Italia dei quattro parlamentari italiani che avevano partecipato alla spedizione sulla Global Sumud Flotilla, sabato torneranno in patria anche i primi 20 attivisti connazionali che hanno deciso di firmare il foglio di via proposto dalle autorità israeliane. È quanto appreso da fonti de ilfattoquotidiano.it. Gli italiani rientreranno da Israele con un aereo speciale di Istanbul che evacuerà in tutto 140 attivisti turchi, malesi e indonesiani che si trovavano sulle imbarcazioni abbordate da Tel Aviv in acque internazionali.

Funzionari a conoscenza dei dettagli hanno affermato che l’arrivo dell’aereo è stato coordinato con Israele. Si è anche appreso che domenica Tel Aviv aprirà il ponte di Allenby (il valico al confine tra Giordania e Cisgiordania) con l’intenzione di trasferire ad Amman decine di cittadini arabi che si trovavano sulla Flotilla da Paesi come Tunisia, Algeria e altri.

Israele, inoltre, si sta preparando a noleggiare un aereo speciale per trasportare centinaia di cittadini in Europa. Al vaglio anche un piano per far imbarcare più cittadini stranieri su voli commerciali regolari.