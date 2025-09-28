Il mondo FQ

Morto Furio Focolari, il giornalista che ha raccontato agli italiani le imprese di Tomba: aveva 78 anni

Storico cronista sportivo della Rai e voce dell'emittente romana Radio Radio ha raccontato i più importanti eventi sportivi dal 1972. Da tempo era malato di Sla
Ci lascia il giornalista Furio Focolari, morto oggi, domenica 28 settembre, all’età di 78 anni. Da tempo era malato di Sclerosi laterale amiotrofica. Nato a Roma nel 1947, figlio di Lorenzo, direttore di “Umanità”, seguì il percorso del padre diventando giornalista sportivo. Focolari è noto soprattutto per le sue radiocronache delle imprese sciistiche di Alberto Tomba.

Approdò in Rai nel 1976, al Gr3. Iniziò a seguire lo sport come inviato ai Mondiali di calcio di Spagna del 1982. Passato poi alla redazione del Tg2 Sport, fu inviato ai Giochi di Los Angeles 1984. Si occupò, poi, di sci e fu inviato ai mondiali del 1985 a Bormio. Come intervistatore e radiocommentatore visse tutta la carriera di Tomba. Dopo essere stato alle Olimpiadi di Calgary 1988 dove seguì le gare di sci nordico e bob e aver iniziato a commentare le gare femminili di sci alpino, nel 1991, divenne telecronista al posto di Alfredo Pigna, andato in pensione.

Nella sua carriera è stato anche dirigente della Puma e opinionista radiofonico di Radio Radio, emittente romana della quale fu anche direttore responsabile. Fino all’ultimo ha contribuito alle trasmissioni della radio, che oggi sui social ha annunciato la sua scomparsa con questo messaggio: “Ciao Furio, è stata una trasmissione che non avremmo voluto chiudere mai”.

