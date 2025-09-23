Paradosso storico: il presidente nel 2003 con il nome di battaglia di al-Jawlani andò in Iraq a combattere gli americani, guidati proprio dal generale Usa che lo fece arrestare come terrorista. I due si sono stretti la mano sul palco dell'hotel Sheraton a New York e l'ex affiliato di Al Qaeda ha rivelato i timori per le rivendicazioni autonome delle SDF e le richieste di sicurezza di Tel Aviv

La prima foto ritrae il neo presidente siriano Ahmad Sharaa, ex affiliato di Al Qaeda, che stringe la mano sorridente ad un altrettanto compiaciuto Marco Rubio, segretario di Stato Usa; la seconda vede lo stesso Sharaa alle Nazioni Unite, attorniato da capi di Stato, tra cui un riconoscibile presidente francese Macron. Ma è una terza foto che segna definitivamente i capitomboli che ogni tanto la Storia regala all’umanità: Ahmad Sharaa che stringe la mano ad un soddisfatto David Petraeus, ex capo della Cia.

Riavvolgiamo il nastro: Sharaa, con il nome di battaglia di al-Jawlani, nel 2003 era accorso in Iraq per combattere gli americani in nome della Jihad, e da loro fu arrestato e incarcerato. Il generale Usa che guidava l’operazione era proprio Petraeus. Dopo essere entrato in contrasto con Al Qaeda, Sharaa in Siria ha guidato il gruppo islamista Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) nell’offensiva che ha rovesciato il presidente siriano Bashar al-Assad, lo scorso anno. Gli Stati Uniti prima avevano messo una taglia di 10 milioni di dollari sul miliziano, e poi, a luglio, hanno rimosso il suo gruppo dalla lista delle organizzazioni terroristiche.

Insomma, sino a qualche anno fa Petraeus e Sharaa si sarebbero volentieri uccisi a vicenda: oggi le cose sono cambiate e il generale americano intervista il jihadista in doppio petto. Il 22 settembre i due sono apparsi sul palco dell’hotel Sheraton di Times Square, durante il Concordia Annual Summit 2025. La visita a New York di Sharaa e la stessa intervista concessa a Petraeus sono stati utili per capire quali sono i crucci principali del presidente siriano: i curdi e Israele. Per quel che riguarda il primo argomento, l’ex qaedista ritiene che sia necessario un “assorbimento” della SDF nel nuovo esercito siriano.

A Petraeus che chiede più informazioni, il presidente dice apertamente: “Le Forze democratiche siriane pongono un pericolo alla Turchia e all’Iraq, ed espongono la Siria a pericoli interni”. In altri termini, Sharaa pone la questione che sta a cuore al suo principale sponsor, il presidente turco Erdogan, che a solo sentire nominare i curdi autonomi nella parte nord orientale della Siria, gli prudono le mani. Ai margini dell’assemblea Onu il leader siriano ha ribadito: “Con la leadership delle Forze democratiche siriane abbiamo firmato un memorandum il 10 marzo scorso, che rappresenta il punto di riferimento per qualsiasi accordo”, menzionando i colloqui avuti con Mazlum Abdi; ma nei curdi siriani non è morta l’idea di avere una loro regione “a statuto speciale” e questo per Sharaa potrebbe essere un problema, perchè lo è per la Turchia. “Dalla firma di quel documento ha continuato Sharaa – pareri discordanti, alcuni parlano di decentramento, un termine che in realtà indica una divisione territoriale. E questa divisione esporrà la Siria a tanti pericoli e, forse, a una guerra aperta”.

Il secondo problema è Israele, che ha già fatto capire in maniera plateale la scorsa estate, bombardando le colonne corazzate siriane, di non gradire la persecuzione dei drusi. Il governo di Sharaa è in trattative dirette con Tel Aviv, grazie alla mediazione degli Stati Uniti. Il governo di Netanyahu chiede una no-fly zone sulla Siria meridionale, fino alla capitale Damasco, e una vasta zona di sicurezza dove ai soldati siriani non sarà consentito mettere piede. Tuttavia, Sharaa prende tempo: a Petraeus dice che sarà difficile per Damasco siglare gli Accordi di Abramo (a cui hanno aderito Emirati Arabi Uniti, Bahrein e Marocco): “La Siria è diversa, perché i paesi che hanno aderito agli Accordi di Abramo non sono vicini di Israele. La Siria è stata oggetto di oltre 1.000 raid, attacchi e incursioni israeliani dalle alture del Golan in poi”. E poi aggiunge: “C’è anche una rabbia enorme per quello che sta succedendo a Gaza, non solo in Siria ma nel mondo intero, e ovviamente questo ha un impatto sulla nostra posizione nei confronti di Israele”. Alla fine dell’intervista, strette di mano e sorrisi, come era iniziata la serata. Il presidente jihadista ha portato a termine al sua missione a New York: ma a casa, i guai non sono finiti.