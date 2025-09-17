L’Italia bicampione in carica sfiderà l’Austria nei quarti di finale di Coppa Davis. Lo ha stabilito il sorteggio effettuato a Piazza Maggiore a Bologna, per la prima volta sede delle Finals, in programma dal 18 al 23 novembre. Gli azzurri di capitan Filippo Volandri possono sorridere per l’esito dell’urna: evitata infatti l’avversaria più temuta, la Spagna di Carlos Alcaraz, che è finita nella parte bassa del tabellone e potrà essere affrontata solo in finale. Gli iberici non erano teste di serie, quindi potevano finire ovunque: affronteranno la temibile Repubblica Ceca.

L’Italia partirà nettamente favorita contro l’Austria, che ha battuto a sorpresa l’Ungheria schierando Jurij Rodionov (numero 157 al mondo) e Lukas Neumayer (numero 174). In doppio c’è la coppia Erler/Miedler, valida ma che non può impensierire gli azzurri. Anche in una eventuale semifinale, l’Italia affronterebbe la vincente di Francia-Belgio. Sulla carta, nella parte basse del tabellone ci sono tutte squadre molto più forti. Si è detto della Spagna, ma anche la Repubblica Ceca schiera un trio di giovani terribili (Lehecka, Mensik, Machac). Poi c’è la Germania, che può diventare potenzialmente una contendente se ci sarà Alexander Zverev, e l’Argentina di Cerundolo e Baez, con un doppio fortissimo: un anno fa furono la formazione che più mise in difficoltà l’Italia di Sinner e Berrettini verso la conquista della seconda Coppa Davis consecutiva. Ora gli azzurri di Volandri puntano a uno storico tris, tra le mura di casa.

Gli accoppiamenti dei quarti di finale di Coppa Davis

Italia-Austria

Francia-Belgio

——————

Repubblica Ceca-Spagna

Germania-Argentina