Il weekend di MotoGP a Misano – nel circuito intitolato a Marco Simoncelli – entra nel vivo e già nelle pre-qualifiche del venerdì sono arrivati i primi indizi. Non è sicuramente una novità il primo posto di Marc Marquez, ma lo è la prestazione più che positiva degli italiani, in particolare di Pecco Bagnaia dopo l’ultimo disastroso weekend a Barcellona. Alle spalle del campione spagnolo infatti ci sono tre azzurri: secondo Marco Bezzecchi, terzo Franco Morbidelli e quarto un Bagnaia in netta ripresa. In Q2 anche Alex Marquez, Mir, Marini, Martin, Acosta e Di Giannantonio. Esclusi Zarco, Quartararo, Binder, Vinales, Aldeguer e Bastianini tra i tanti: partiranno dal Q1.

MotoGP, Gp Misano 2025: dove vedere qualifiche, gara sprint e gara

In Italia il Gran Premio di San Marino 2025 a Misano sarà trasmesso sia su Sky che in chiaro su TV8. In particolare: Sky Sport MotoGP (canale 208) e la piattaforma streaming NOW trasmetteranno in diretta tutte le sessioni del weekend (qualifiche, Sprint e gare). TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e streaming TV8.it trasmettono in diretta in chiaro le qualifiche e le gare di sabato e domenica per tutte le classi (inclusa la Sprint Race MotoGP del sabato). La gara di MotoGP di domenica alle 14:00 sarà visibile in diretta su Sky Sport MotoGP e su TV8 (canale 8).

MotoGP, Gp Misano 2025: gli orari di Sky, Now e TV8 (diretta)