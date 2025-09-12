Il mondo FQ

F1 & MotoGp

Ultimo aggiornamento: 19:35

MotoGP a Misano, Marquez primo nelle pre-qualifiche, tre italiani dietro di lui: dove vedere qualifiche, sprint e gare in tv e streaming

di F. Q.
Dopo il disastroso weekend in Austria, adesso l'italiano ha chiuso al quarto posto l'ultimo appuntamento del venerdì. Tris azzurro dietro lo spagnolo
MotoGP a Misano, Marquez primo nelle pre-qualifiche, tre italiani dietro di lui: dove vedere qualifiche, sprint e gare in tv e streaming
Icona dei commenti Commenti

Il weekend di MotoGP a Misano – nel circuito intitolato a Marco Simoncelli – entra nel vivo e già nelle pre-qualifiche del venerdì sono arrivati i primi indizi. Non è sicuramente una novità il primo posto di Marc Marquez, ma lo è la prestazione più che positiva degli italiani, in particolare di Pecco Bagnaia dopo l’ultimo disastroso weekend a Barcellona. Alle spalle del campione spagnolo infatti ci sono tre azzurri: secondo Marco Bezzecchi, terzo Franco Morbidelli e quarto un Bagnaia in netta ripresa. In Q2 anche Alex Marquez, Mir, Marini, Martin, Acosta e Di Giannantonio. Esclusi Zarco, Quartararo, Binder, Vinales, Aldeguer e Bastianini tra i tanti: partiranno dal Q1.

MotoGP, Gp Misano 2025: dove vedere qualifiche, gara sprint e gara

In Italia il Gran Premio di San Marino 2025 a Misano sarà trasmesso sia su Sky che in chiaro su TV8. In particolare: Sky Sport MotoGP (canale 208) e la piattaforma streaming NOW trasmetteranno in diretta tutte le sessioni del weekend (qualifiche, Sprint e gare). TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e streaming TV8.it trasmettono in diretta in chiaro le qualifiche e le gare di sabato e domenica per tutte le classi (inclusa la Sprint Race MotoGP del sabato). La gara di MotoGP di domenica alle 14:00 sarà visibile in diretta su Sky Sport MotoGP e su TV8 (canale 8).

MotoGP, Gp Misano 2025: gli orari di Sky, Now e TV8 (diretta)

Sabato 13 settembre

  • Ore 8.40: Moto3 – prove libere 2
  • Ore 9.25: Moto2 – prove libere 2
  • Ore 10.10: MotoGP – prove libere 2
  • Ore 10.50: MotoGP – qualifiche
  • Ore 12.50: Moto 3 – qualifiche
  • Ore 13.45: Moto2 – qualifiche
  • Ore 15:00: MotoGP – Sprint

Domenica 14 settembre

  • Ore 9.40: MotoGP – Warm Up
  • Ore 11:00: Moto3 – gara
  • Ore 12.15: Moto2 – gara
  • Ore 14: MotoGP – gara

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione