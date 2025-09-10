Lo scorso 6 agosto Stefano Argentino, femminicida di Sara Campanella, si è tolto la vita in carcere. Come previsto dalla legge i giudici della Corte d’assise di Messina hanno aperto il processo dichiarando il non luogo a procedere per estinzione del reato per morte del reo. I legali della famiglia della vittima, gli avvocati Cettina La Torre, Filippo Barbera e Riccardo Meandro, hanno depositato alla Procura di Messina una denuncia nei confronti di Daniela Santoro del giovane.

Gli avvocati ipotizzano i reati di favoreggiamento e di concorso morale nella commissione del reato. Nella querela hanno allegato i messaggi che madre e figlio si erano scambiati su WhatsApp. Secondo i legali della famiglia Campanella, Daniela Santoro dopo l’omicidio avrebbe anche aiutato il figlio a fuggire e a nascondersi. Il gip nell’ordinanza di custodia cautelare che aveva confermato il fermo del giovane aveva anche evidenziato che esistenza di un biglietto

“Finora c’è stato silenzio, necessario per un dolore così grande, ma siamo qui per dare giustizia a Sara. Perché Sara deve avere giustizia: vogliamo la verità. Se ci sono responsabilità, allora si trovino. La sua luce continuerà a illuminarci perché lei era amore e continuerà a dare amore” ha affermato Concetta Serrano Spagnolo.