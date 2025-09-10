Il mondo FQ

Giustizia

Ultimo aggiornamento: 11:44

Chiuso il processo per il femminicidio Campanella per la morte di Argentino, la famiglia di lei denunciano la madre di lui

di F. Q.
Gli avvocati ipotizzano i reati di favoreggiamento e di concorso morale nella commissione del reato
Chiuso il processo per il femminicidio Campanella per la morte di Argentino, la famiglia di lei denunciano la madre di lui
Icona dei commenti Commenti

Lo scorso 6 agosto Stefano Argentino, femminicida di Sara Campanella, si è tolto la vita in carcere. Come previsto dalla legge i giudici della Corte d’assise di Messina hanno aperto il processo dichiarando il non luogo a procedere per estinzione del reato per morte del reo. I legali della famiglia della vittima, gli avvocati Cettina La Torre, Filippo Barbera e Riccardo Meandro, hanno depositato alla Procura di Messina una denuncia nei confronti di Daniela Santoro del giovane.

Gli avvocati ipotizzano i reati di favoreggiamento e di concorso morale nella commissione del reato. Nella querela hanno allegato i messaggi che madre e figlio si erano scambiati su WhatsApp. Secondo i legali della famiglia Campanella, Daniela Santoro dopo l’omicidio avrebbe anche aiutato il figlio a fuggire e a nascondersi. Il gip nell’ordinanza di custodia cautelare che aveva confermato il fermo del giovane aveva anche evidenziato che esistenza di un biglietto

“Finora c’è stato silenzio, necessario per un dolore così grande, ma siamo qui per dare giustizia a Sara. Perché Sara deve avere giustizia: vogliamo la verità. Se ci sono responsabilità, allora si trovino. La sua luce continuerà a illuminarci perché lei era amore e continuerà a dare amore” ha affermato Concetta Serrano Spagnolo.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione