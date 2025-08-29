L’obiettivo di Erdogan: controllare le forze armate siriane e i guerriglieri curdi per sedare Israele

Il governo turco guidato dall’autocrate Recep Tayyip Erdogan, che è anche presidente della Repubblica – è importante ricordare l’annosa concentrazione di poteri nelle mani del sultano – sta tentando in ogni modo di costringere l’esercito siriano attuale e i guerriglieri curdi del Ypg, che nel 2014 difesero Kobane e tutto il nord est della Siria dall’Isis, a diventare un’unica formazione militare sotto la guida del presidente Ahmad Sharaa. Ankara ritiene cruciale per la propria stabilità l’eradicazione del Ypg anche per rendere impossibile ai suoi fratelli del Pkk di tornare indietro e riprendere la lotta armata. Il Pkk si è autodissolto ufficialmente lo scorso maggio per volere del suo fondatore, Abdullah Ocalan, condannato all’ergastolo e incarcerato in totale isolamento a Imrali da quasi 25 anni.

Far confluire la milizia curda Ypg nelle fila dell’esercito siriano non è però l’unico obiettivo di Erdogan. In Siria ci sono altri gruppi etnici con i propri bracci armati che vogliono ottenere l’autonomia da Damasco. Del resto anche l’esercito “regolare” non è più quello di dicembre quando l’ex qaedista Sharaa riuscì a far cadere l’allora dittatore alawita Bashar Assad e prendere il suo posto. Oggi infatti le forze armate siriane sono dominate da sunniti radicali non così diversi dalle milizie jihadiste che due mesi fa hanno ucciso centinaia di siriani drusi nella provincia di Suwaida. La Siria non è affatto un Paese stabilizzato ed è ancora terreno di guerre per procura. Proprio in questi giorni Israele ha bombardato di nuovo il sud della Siria per proteggere i drusi, suoi alleati, e al contempo ampliare la zona cuscinetto, allontanando così il più possibile dalle alture del Golan, annesse da Tel Aviv negli anni Ottanta, le milizie sunnite jihadiste sia amiche che nemiche di Sharaa. Quelle amiche del neo presidente siriano sono state e sono finanziate dalla Turchia. Sharaa, messo di fatto al posto di Assad dallo stesso Erdogan, era stato scelto e finanziato tra i membri di quella che un tempo era al-Qaeda.

Ma è anche per sedare Israele che Ankara vuole controllare Damasco con il pretesto di “mantenere l’unità della Siria”, come hanno affermato fonti del ministero della Difesa, sottolineando che la stabilità della Siria è direttamente legata alla sicurezza della Turchia. “Il governo ritiene che la Siria raggiungerà la stabilità attraverso un modello di governo centralizzato che protegga l’integrità territoriale e la sovranità e respinga i movimenti separatisti”, hanno rivelato ieri le stesse fonti ai media turchi.

La dichiarazione del ministero riflette la posizione di Ankara riguardo al modello amministrativo che la Siria dovrebbe adottare, mentre le YPG e alcuni gruppi drusi stanno spingendo per un sistema decentralizzato attraverso il quale poter esercitare la propria autorità nelle province controllate. “Il governo siriano sta proseguendo i propri lavori con l’intenzione di mantenere la stessa distanza da tutti i gruppi etnici e religiosi del Paese. La stabilità della Siria è direttamente legata alla sicurezza della Turchia e qualsiasi passo compiuto in questa direzione contribuisce alla pace regionale”.

I due Paesi hanno recentemente accelerato la propria cooperazione nel campo della difesa e della sicurezza, poiché quest’ultima ha urgente bisogno di aumentare la propria capacità difensiva. A tal fine, il 13 agosto scorso Siria e Turchia hanno firmato un accordo per l’addestramento delle forze di sicurezza siriane.

“In questo contesto, su richiesta della Siria, la Turchia fornirà il contributo necessario per la creazione di centri di addestramento e fornirà inoltre ogni tipo di supporto agli sforzi del governo siriano per proteggere la propria unità e coesione”. Il ministero però sorvola sul fatto che Ankara intende costruire nuove basi militari in tutta la Siria, specialmente nella fascia di nord-est, cioè lungo il confine con la Turchia, proprio dove risiede la maggioranza dei curdi siriani.

L’accordo ufficiale firmato dalle due parti prevede l’addestramento delle forze di sicurezza siriane da parte delle Forze Armate Turche (TSK) in Siria e in Turchia, nonché la fornitura di equipaggiamento militare essenziale.

Intanto in Turchia gli ultimi dieci ex presidenti del Parlamento, presenti ieri davanti a una commissione parlamentare, hanno proposto modifiche alla definizione data dalla Costituzione di cittadinanza turca e hanno sollevato la possibilità di concedere al leader del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK) Abdullah Öcalan il “diritto alla speranza”, nell’ambito del rinnovato processo di pace curdo del Paese.

La Commissione per la Solidarietà Nazionale, la Fraternità e la Democrazia, istituita all’inizio di questo mese per supervisionare il processo, ha tenuto la sua settima riunione. Binali Yıldırım, figura chiave del Partito per la Giustizia e lo Sviluppo (AKP) al governo e ultimo primo ministro turco prima del passaggio al sistema presidenziale nel 2017, ha affermato che ridefinire la cittadinanza è essenziale per risolvere la questione curda. Ha sottolineato che tali modifiche non devono contraddire i primi quattro articoli della Costituzione, che definiscono la natura della Repubblica. Yıldırım, lui stesso di etnia curda, ha fatto riferimento alla Carta del 1924, nella quale la cittadinanza è definita così: “In Turchia, indipendentemente dalla religione o dall’etnia, tutti sono chiamati ‘turchi’ in termini di cittadinanza”.

La Costituzione del 1982, frutto di un golpe militare, e attualmente ancora in vigore, utilizza una formulazione diversa all’articolo 66: “Chiunque sia legato allo Stato turco attraverso il vincolo della cittadinanza è un turco”.

Yıldırım ha anche evidenziato diverse iniziative dell’era AKP volte ad ampliare i diritti culturali, tra cui il lancio del canale televisivo TRT Kürdi, l’istituzione di dipartimenti di lingua curda nelle università e l’introduzione del curdo come materia facoltativa nelle scuole.

Il comitato continuerà ad ascoltare organizzazioni della società civile, esperti legali e gruppi per i diritti umani nell’ambito degli sforzi per guidare il processo di pace.