Disavventura nella mattinata di venerdì, 25 luglio, per alcuni tifosi del Catania. Un pulmino di ultras della Curva Sud partito dalla città siciliana ha avuto un incidente all’altezza di Salerno. I sostenitori rossazzurri erano diretti verso il ritiro della squadra, a Norcia, in Umbria. È lì che la squadra sta svolgendo il ritiro dal 14 luglio e ci rimarrà fino al 3 agosto. Il bilancio è di nove feriti, due dei quali sono stati ricoverati inizialmente con la prognosi riservata all’ospedale di Polla. La società, in raccordo con la questura di Perugia, sta valutando quali iniziative adottare. Nella giornata di domani, 16 luglio, infatti è prevista un’amichevole del Catania contro una selezione locale alle ore 18:00, oltre all’evento di presentazione ufficiale della squadra che affronterà la stagione 2025/26 fissato per le 21:30. Motivo per cui i sostenitori catanesi si stavano recando a Norcia. La squadra in mattinata ha completato l’allenamento e nel pomeriggio effettuerà una seduta di lavoro come previsto dal programma tecnico.

I medici stanno valutando le condizioni dei feriti e al momento uno solo, come scrive il sito lasicilia.it, sarebbe in gravi condizioni ricoverato con la prognosi riservata all’ospedale di Polla. L’altro tifoso del Catania con la prognosi riservata, che è cosciente, è stato trasferito nell’ospedale del Vallo della Lucania, sempre in provincia di Salerno. Indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente stradale. Sul posto, oltre ai soccorritori, sono intervenute le forze dell’ordine.

Il Catania in ritiro in Umbria

Il Catania, in vista della stagione 2025/26, è al lavoro a Norcia da lunedì 14 luglio e ci rimarrà fino a domenica 3 agosto: i primi allenamenti dell’annata 2025/2026 si stanno svolgendo allo stadio “Filippo Micheli”. Ed è lì che i tifosi si stavano dirigendo con un pulmino in vista dell’amichevole e della presentazione della squadra.