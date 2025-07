Un pulmino con a bordo alcune persone con disabilità è precipitato nel torrente Agno a Recoaro (Vicenza) intorno alle 12.30 del 19 luglio. Tra i passeggeri, tutti provenienti da una comunità di Valdagno, risultano otto feriti di cui uno trasportato in elisoccorso all’ospedale San Bortolo in codice rosso. Ricovero per accertamenti anche per gli altri, trasferiti nei vicini ospedali di Santorso, Arzignano e Valdagno. Ancora da accertare le cause e la dinamica dell’incidente, avvenuto su via della Resistenza. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i vigli del fuoco e i carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione il pulmino ha fatto un volo di circa 10 metri prima di finire nel greto del torrente. A quanto si può capire l’autista ha perso il controllo mentre il mezzo stava affrontando un tratto di strada in salita che costeggia il torrente. A dare l’allarme gli automobilisti che hanno assistito alla scena.