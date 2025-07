Altro che stangata ai “furbetti” del tax credit. Andrea Iervolino non ci sta a passare per il simbolo dello spreco e passa al contrattacco: “Oltre al ricorso al Tar, procederò per vie legali contro i responsabili di questa revoca”. In altre parole, contro l’ex direttore generale del ministero della Cultura per Cinema e audiovisivo, Nicola Borrelli. E non solo lui, “chi ha usato il mio nome per rifarsi una verginità politica dovrà risponderne civilmente e penalmente”. Riferimento probabile alla sottosegretaria Lucia Borgonzoni, che ha dato fuoco alle polveri.

Classe 1987, italo-canadese, produttore di 132 film, Iervolino ha portato in Italia star del calibro di De Niro, Al Pacino, Travolta, Depp, Cage e registi da Premio Oscar. All’indomani del roboante annuncio di Borgonzoni sulla revoca di 88 milioni di tax credit, rilanciato con enfasi come un trionfo dei “nuovi controlli”, Iervolino rompe il silenzio e parla al Fatto. Perché quella revoca ha un nome preciso: Sipario Movies, ex ILBe, la società fondata da lui e Monika Bacardi, oggi in liquidazione dopo una battaglia legale che Iervolino definisce “conflitto personale, una relazione finita male”.

“Ma questa revoca è un atto unilaterale, fondato sulla parola di un amministratore già revocato dal Tribunale per gravi irregolarità”, accusa. “Il Ministero ha sentito una sola campana. Io lavoro in tutto il mondo, ho realizzato contenuti per Apple, Amazon, Prime Video. Ora mi ritrovo usato come parafulmine per una manovra politica che vuole far credere che finalmente si facciano controlli. Ma i controlli veri li abbiamo chiesti noi”.

Secondo Iervolino, il Ministero avrebbe agito basandosi unicamente sulla relazione dell’ex amministratore e poi liquidatore David Peretti, uomo di fiducia della Bacardi, che trasmette la documentazione al Mic poco prima di essere revocato per “gravi irregolarità” dal Tribunale di Roma. Una mossa “strumentale, orchestrata da Peretti in coordinamento con la Bacardi per danneggiare la società e me personalmente”.

Il problema, spiega, è che il Ministero avrebbe deliberatamente ignorato molte cose. Ad esempio la sentenza del 10 giugno scorso che revoca Peretti e nomina un amministratore giudiziario super partes, il prof. Paolo Bastia. Il curatore speciale, Enrico Caratozzolo nominato dal Tribunale aveva già depositato una memoria favorevole allo Iervolino il 4 giugno scorso. Nessuno di questi elementi, però, è stato preso in considerazione.

A quanto risulta al Fatto il prof. Bastia – appena insediato – è stato sentito dal Ministero. Ma non ha potuto esprimersi nel merito, essendo appena entrato in carica. Dovevano aspettare la sua relazione al Tribunale, non procedere “con una revoca affrettata e unilaterale” senza una sentenza.

Nel mirino, quindi, potrebbe finire non solo l’ex dg Borrelli – che firma il provvedimento poco prima delle sue dimissioni – ma anche la sottosegretaria. “Chiunque ha colto la palla al balzo per rifarsi una verginità. Ha bisogno di far vedere che fa qualcosa per fermare i furbetti del tax credit. Perché così non si combattono gli abusi, si strumentalizzano”.

Sul merito delle accuse, Iervolino replica punto su punto: “Si parla di costi gonfiati senza alcuna verifica. Le opere sono tutte animate, con nazionalità italiana, tutte depositate alla Cineteca Nazionale. Bastano due click al Ministero per verificarne l’esistenza. I costi? Validati ogni anno da società di benchmark indipendenti. I nostri prezzi sono tra i più bassi: 40-50mila euro al minuto. Johnny Depp prima di lavorare con noi aveva fatto solo Rango, che costava 1,6 milioni di dollari al minuto. Con noi ha lavorato a costi trentacinque volte più bassi. Le analisi vanno fatte con competenza, non per sentito dire”.

Il produttore è convinto che “il Tar accerterà l’illegittimità della revoca e disporrà la riattribuzione dei crediti”. Ma nel frattempo prepara le carte per le cause civili e penali. “Ho dato mandato ai miei legali di procedere. Chi ha firmato questo provvedimento e lo ha lanciato in pompa magna dovrà risponderne”. Poi si fa personale. “All’inizio ho pensato di mollare. Andarmene. Portare i miei film all’estero, come il progetto su Bugatti, e puntare su Paesi con agevolazioni più serie come Malta, Francia, Spagna. Ma poi no. Io combatto. Le ingiustizie non mi piacciono. E combatterò fino alla fine. L’unico modo per fermarmi è ammazzarmi. Ma non credo che qualcuno voglia farlo. Almeno questo”.