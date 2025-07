Il “cane-eroe” Bruno ucciso da wurstel pieni di chiodi: nella sua vita ha ritrovato nove persone disperse

Nella sua vita ha ritrovato nove persone disperse, guadagnandosi vari riconoscimenti ufficiali tra cui quello della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ma all’alba di venerdì il “cane-eroe” Bruno, un bloodhound molecolare di sette anni, è stato trovato morto in una pozza di sangue nel centro di addestramento dell’unità cinofila Endas alle porte di Taranto. A ucciderlo un agguato dell’uomo, sotto forma di wurstel pieni di chiodi lanciati da una mano ignota oltre il cancello della struttura.

A dare la notizia sui social è stato il responsabile del centro, Arcangelo Caressa: “Oggi sono morto insieme a te. Questa mattina ho ritrovato il corpo esanime di Bruno. Purtroppo Bruno è stato ucciso, gli hanno buttato dei wurstel con dei chiodi dentro. Non pubblico le foto di questa atrocità perché rimarreste scioccati. Lo avete ucciso facendolo soffrire per ore. Hai lottato per una vita intera ad aiutare l’essere umano, e lo stesso umano ti ha fatto questo. Quando un vostro parente avrà bisogno di Bruno, lui non ci sarà“, ha scritto.

La premier Meloni ha reso omaggio al cane sui social postando una propria foto con l’animale: “Una notizia che stringe il cuore, un atto vile, codardo, inaccettabile. Grazie per tutto ciò che hai fatto, Bruno”, scrive. Sulla vicenda interviene anche il presidente del Senato Ignazio La Russa: “L’uccisione di Bruno, il cane eroe dell’unità da soccorso Endas, è un atto barbaro e incivile su cui mi auguro le autorità preposte possano fare piena luce. A chi lo ha addestrato, a chi lo ha amato e a chi con lui ha condiviso tanti momenti belli e preziosi, giunga la mia affettuosa vicinanza”, afferma in una nota.