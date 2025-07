I colpi sono stati sparati all'esterno del Artis Lounge nightclub, nel quartiere River North, che aveva ospitato la festa per il lancio dell’album di un rapper. Il veicolo è immediatamente fuggito e al momento non sono stati effettuati arresti

Nella serata di mercoledì 2 luglio sono stati esplosi degli spari da un’auto in corsa a Chicago. Nella sparatoria sono morte 4 persone e altre 14 sono rimaste ferite. A riferirlo è stata la polizia locale che ha precisato che 3 dei feriti sono in condizioni critiche. I colpi sono stati esplosi verso la folla che si trovava all’esterno del Artis Lounge nightclub, nel quartiere River North, che aveva ospitato la festa per il lancio dell’album del rapper Mello Buckzz. Il veicolo è immediatamente fuggito e al momento non sono stati effettuati arresti. Secondo quanto riferito dalla polizia, le persone rimaste uccise sono 2 uomini e 2 donne. Le persone colpite da spari sarebbero in totale 13 donne e 5 uomini, tutte di età compresa fra 21 e 32 anni. I feriti sono stati portati in diversi ospedali.