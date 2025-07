La Corea del Nord è pronta a triplicare il numero delle sue truppe impegnate a combattere per la Russia lungo la linea del fronte con l’Ucraina, inviando altri 25mila-30mila soldati per assistere Mosca. Lo riporta la statunitense Cnn con una valutazione dell’intelligence condotta da funzionari ucraini. Le truppe potrebbero arrivare in Russia nei prossimi mesi, aggiungendosi agli 11mila soldati inviati da Pyongyang a novembre per respingere l’incursione ucraina nella regione russa di Kursk. Circa 4mila di questi soldati nordcoreani sono rimasti uccisi o feriti durante lo schieramento, secondo fonti occidentali.