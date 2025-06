L’ex presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, è stato nominato direttore della McLaren Group Holdings Limited, la società madre del gruppo che controlla anche il team di Formula 1. Un ingresso nella grande famiglia rivale McLaren che diventa una notizia proprio per il suo curriculum e il suo nome. Entrato nel team rosso al fianco di Enzo Ferrari, ne è diventato prima il direttore sportivo (1973-1977) e poi il presidente per 23 anni, dal 1991 al 2014, accompagnando i campioni del Cavallino nella vittoria di due Mondiali piloti e tre Mondiali costruttori.

Da venerdì 27 giugno il top manager è parte del cda di McLaren Automotive. “Il mio cuore è e resterà sempre rosso, sono diventato membro del consiglio di amministrazione di McLaren Automotive che produce auto stradali, e non si occupa di formula uno” il commento.

Il nuovo ruolo di Montezemolo non sarà quindi un ritorno diretto in Formula 1, ma riguarderà la consulenza del marchio inglese. La nomina arriva in un momento di grandi cambiamenti per la casa automobilistica britannica: ad aprile 2025 il fondo sovrano CYVN Holdings di Abu Dhabi ha completato l’acquisizione di McLaren Automotive e di una partecipazione non di controllo nel business racing di McLaren. Proprio ad Abu Dhabi, la Rossa di Luca Cordero di Montezemolo nel 2010 ha inaugurato il Ferrari World.